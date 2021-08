Liverpool vs Chelsea: 10 Pemain The Blues Imbangi The Reds

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Liverpool hanya bisa bermain imbang ketika menjamu Chelsea pada Sabtu, 28 Agustus, malam. The Reds ditahan imbang 10 pemain The Blues.Kedua tim bermain dengan tempo cepat sejak menit pertama. Liverpool menerapkan gegenpressing andalan mereka, tapi Chelsea mampu melewati pressing dengan build up yang ciamik.Bahkan Chelsea mampu unggul lebih dulu pada menit ke-22. Kai Havertz berhasil menyambut umpan sepak pojok Reece James dengan kepalanya.Tertinggal, Liverpool mencoba meningkatkan tempo permainan. Namun rapatnya lini belakang Chelsea mampu meredam serangan yang dibangun tuan rumah.Sampai akhirnya petaka menimpa The Blues beberapa saat jelang jeda. VAR mengonfirmasi bahwa Reece James dengan sengaja menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti.Wasit tanpa ampun mengeluarkan kartu merah untuk James dan memberi penalti bagi The Reds. Mohamed Salah yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik dan menyamakan skor 1-1.Memasuki babak kedua dengan keunggulan jumlah pemain, Liverpool mengurung pertahanan Chelsea. Namun penampilan disiplin lini belakang The Blues membuat serangan The Reds tumpul.Hingga laga usai, skor 1-1 tetap bertahan. Tambahan satu angka tak membuat Liverpool beranjak dari posisi tiga dengan tujuh angka dari tiga laga dan Chelsea berada di atasnya.Susunan pemain:: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson (Tsimikas 86'); Elliott, Henderson (Thiago 74'), Fabinho; Salah, Firmino (Jota 43'), Mane: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Ruediger; James, Kante (Kovacic 45'), Jorginho (Chalobah 87'), Alonso; Havertz (Silva 45'), Mount; Lukaku