Hasil Liga Inggris: Manchester City Superior, Chelsea Melempem

Nasib berbeda dialami Manchester City dan Chelsea pada pekan ke-18 Liga Primer Inggris 2021--2022 , Minggu 19 Desember malam WIB. The Citizens mampu menang 4-0 atas Newcastle United, sedangkan The Blues ditahan imbang tanpa gol oleh Wolverhampton Wanderers.City tidak menemui kesulitan berarti ketika menghadapi Newcastle di Stadion St James Park. Mereka sudah membuka keunggulan lewat Ruben Dias ketika laga baru bergulir lima menit dan menutup babak pertama dengan skor 2-0 lewat gol Joao Cancelo pada menit ke-27.Tidak puas unggul dua gol atas tim papan bawah itu, City pun tetap tampil agresif pada babak kedua hingga akhirnya bisa menutup kemenangan menjadi 4-0 lewat gol tambahan yang dicetak oleh Riyad Mahrez (menit ke-63) dan Raheem Sterling (menit ke-86).Newcastle benar-benar kesulitan memberikan perlawanan ketika menjamu sang juara bertahan karena hanya mampu menguasai bola sebanyak 28 persen dan memiliki lima total tembakan di sepanjang laga. Sedangkan City punya 18 total tembakan untuk meraih kemenangan.Hasil pertandingan membuat City makin kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 44 poin, sedangkan Newcastle tetap di urutan 19 dengan kumpulan 10 poin. Kemudian, The Citizens artinya telah memperpanjang tren kemenangan menjadi delapan laga secara beruntun.Sementara itu pada waktu sama, terdapat Chelsea yang ditahan imbang tanpa gol oleh Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux. Hasil berbagi poin itu tercipta meski The Blues mendominasi penguasaan bola hingga 63 persen dan punya 8 total tembakan di sepanjang.Sebelum bertanding, Chelsea sempat dikabarkan tidak siap melakoni laga karena terdapat tujuh pemainnya yang terpapar covid-19 (termasuk dua kiper), dan mereka pun hanya membawa enam pemain cadangan. Pihak The Blues sudah meminta untuk menunda laga, tapi tidak dikabulkan oleh operator kompetisi.Hasil laga membuat Chelsea berada di urutan tiga klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dan berjarak enam angka dengan City yang berada di puncak. Sedangkan The Wolves masih menempati posisi delapan dengan kumpulan 25 poin.