Jadwal Boxing Day Nanti Malam: Ada Leicester vs MU dan Derbi London

Lanjutan Liga Primer Inggris 2020--2021 bertajuk Boxing Day siap tersaji pada malam hingga dini hari nanti (26-27 Desember). Terhitung, ada enam pertandingan yang sengaja tetap bergulir untuk memeriahkan Hari Raya Natal.Leicester City vs Manchester United merupakan salah satunya. Pertandingan ini diprediksi sengit karena mereka hanya berselisih tipis di klasemen sementara jajaran tim papan atas.Leicester agak lebih unggul karena sedang bertengger di urutan dua dengan koleksi 27 poin. Namun, United juga tidak bisa dianggap remeh karena hanya berjarak satu poin di bawah The Foxes.Usai laga Leicester vs United, ada pertemuan Arsenal dengan Chelsea yang dijuluki North West London Derby. Pertandingan rival sekota ini makin jadi sorotan karena Arsenal sedang berada di ambang zona degradasi.The Gunners tampak kesulitan ke jajaran tim papan atas karena baru empat kali menang, dua kali seri dan delapan kali kalah di sepanjang musim ini. Alhasil, mereka terpuruk di urutan 15 klasemen sementara dengan koleksi 14 poin.Di sisi lain, Chelsea masih konsisten sebagai tim papan atas dengan menempati urutan empat. Bahkan jika mampu menaklukkan The Gunners, mereka bisa merangsek naik ke posisi dua. Namun, semangat Arsenal untuk bangkit juga wajib mereka waspadai.Berikut jadwal lengkap Boxing Day (26-27 Desember):19.30 WIB: Leicester City vs Manchester United22.00 WIB: Aston Villa vs Crystal Palace22.00 WIB: Fulham vs Southampton00.30 WIB: Arsenal vs Chelsea03.00 WIB: Manchester City vs Newcastle United03.00 WIB: Sheffield United vs Everton(KAH)