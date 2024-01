Fofana Selangkah Lagi jadi Pemain Pinjaman Burnley

(KAH)

Burnley dikabarkan sudah semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Chelsea , David Datro Fofana. The Clarets--julukan Burnley tertarik meminjamnya pada sisa musim ini demi keluar dari zona degradasi Liga Primer Inggris 2023/2024.Fofana sejatinya telah dipinjamkan Chelsea lebih dulu ke klub Jerman, Union Berlin, pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Tapi, striker Pantai Gading itu hanya mencetak dua gol dari 10 penampilan sebagai starter dan enam penampilan sebagai pemain pengganti di Bundesliga serta Liga Champions.Dua gol Fofana tersebut diketahui tercipta dalam lima liga terakhir bersama Union Berlin. Tapi menurut Sportsmole, Chelsea tetap mengumumkan telah menariknya dari klub Ibu Kota Jerman itu pada Kamis 11 Januari lalu.Terkini, seperti dilansir The Athletic, Burnley disebutkan telah mengontak Chelsea untuk mendapatkan jasa Fofana hingga akhir musim 2023/2024. Kemudian, kesepakatan verbal yang tercipta membuat Fofana sudah diambang untuk pindah ke Burnley dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian.Selanjutnya, Fofana diharapkan bisa menjalani tes medis secepatnya agar bisa segera bergabung dengan Burnley. Terlebih, The Clarets baru saja ditahan imbang sesama rival di zona degradasi Luton Town (1-1) pada Sabtu 13 Januari dini hari WIB. Kemudian pada pekan depan, Burnley punya agenda berat dengan menghadapi juara bertahan Manchester City.Burnley yang dilatih mantan bek Manchester City Vincent Kompany sedang berada di zona merah urutan 19 klasemen sementara Liga Primer Inggris 2023/2024 dengan koleksi 12 poin. Itu terjadi karena The Clarets hanya mampu mencatatkan 3 kemenangan, 3 hasil imbang dan 15 kekalahan dalam 21 laga Liga Primer Inggris 2023/2024 yang telak dilakoni.