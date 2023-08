Dibuang MU, Mason Greenwood Dilamar Banyak Klub

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mason Greenwood tampaknya tidak perlu risau usai dibuang Manchester United . Penyerang berusia 21 tahun tersebut diyakini akan segera mendapatkan klub baru.Senin 21 Agustus 2023 kemarin, manajemen klub Liga Inggris MU telah membuat keputusan terkait masa depan Greenwood menyusul tuduhan percobaan perkosaan yang menjeratnya.Setelah melakukan investigasi internal selama enam bulan, pihak MU akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Greenwood, kendati sang pemain dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut."Semua yang terlibat, termasuk Mason, menyadari kesulitannya memulai kembali kariernya di Manchester United. Oleh karena itu, telah disepakati bersama bahwa paling tepat baginya untuk melanjutkan karier di luar Old Trafford, dan kami sekarang akan bekerja dengan Mason untuk mencapai hasil itu," demikian bunyi pernyataan resmi Manchester United.Secara terpisah, Mason Greenwood mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan melanjutkan kariernya di Old Trafford. Ia mengatakan, keputusan berpisah jalan diambil berdasarkan keputusan bersama, dirinya dan manajemen Manchester United.Dalam sebuah pernyataan, Mason Greenwood mengakui bahwa ia telah "melakukan kesalahan" dan "akan menerima konsekuensinya". Namun demikian, ia menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya.Sebagai konsekuensi dari berakhirnya kerjasama ini, kubu Manchester United kini tengah berupaya mencarikan klub baru untuk Greenwood. Apakah ada klub yang bersedia menampung Greenwood?Seperti dilansir dari 90min, Mason Greenwood tampaknya tidak perlu khawatir terkait masa depannya. Pasalnya, sudah ada beberapa klub Eropa yang dikabarkan siap menampung striker internasional Inggris tersebut.Berikut, 3 klub Serie A yang siap melamar Mason Greenwood:AS Roma yang saat ini dilatih oleh mantan arsitek Manchester United, Jose Mourinho disebut-sebut sebagai salah satu klub yang siap menyelamatkan karier Greenwood. Apalagi, keduanya dikenal memiliki hubungan yang cukup baik. Mourinho diketahui merupakan pelatih yang mempromosikan Greenwood ke tim senior MU pada tahun terakhirnya melatih di Old Trafford (2018).Kehadiran Greenwood bisa menjadi solusi atas masalah di lini depan AS Roma yang tidak bisa memainkan Tammy Abraham untuk waktu yang lama karena dibekap cedera lutut.Proses adaptasi Mason Greenwood di Stadio Olimpico juga diyakini tidak akan terlalu sulit. Selain sudah cukup mengenal karakter Jose Mourinho, Greenwood juga akan bereuni dengan mantan rekannya di MU, Chris Smalling.Selain AS Roma, ketertarikan terhadap Mason Greenwood juga datang dari klub Serie A, Atalanta. Kubu La Dea bahkan sempat berkomunikasi langsung dengan sang pemain untuk melihat kemungkinan memboyongnya dari Old Trafford dengan status pinjaman.Finalis Liga Champions musim lalu, Inter Milan juga sempat dikaitkan dengan Mason Greenwood. Kubu La Beneamata dikabarkan tertarik meminang Greenwood lantaran kesulitan mendapatkan tanda tangan Folarin Balogun (Arsenal) dan tidak lagi bekerjasama dengan Romelu Lukaku.Selain tiga klub asal Italia di atas, ketertarikan terhadap Mason Greenwood juga datang dari Prancis (AS Monaco), lalu dari Turki, Jerman dan Spanyol. Dari luar Eropa, ada kemungkinan Mason Greenwood mengikuti jejak sejumlah pemain top dunia yang memutuskan melanjutkan karier di Arab Saudi.