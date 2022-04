Liverpool Gagal Salip City, Ini Kata Klopp

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Manchester: Liverpool hanya mampu meraih satu angka saat bertandang ke markas Manchester City pada matchday ke-32 Liga Primer Inggris 2021/2022, Minggu, 10 April 2022. Pada laga tersebut, The Reds bermain imbang dengan skor 2-2.Hasil imbang ini membuat Liverpool gagal mengudeta City. Saat ini, The Reds tertahan di posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 73 poin dan tertinggal satu poin dari The Citizens yang berada di puncak klasemen.Namun, situasi itu tak membuat pelatih Liverpool Juergen Klopp lempar handuk. Juru taktik asal Jerman tersebut optimistis The Reds masih berpeluang menyalip City."Kami tidak akan berhenti mengejar. Masih ada tujuh pertandingan tersisa. Kami harus fokus pada Benfica, lalu melawan City di semifinal Piala FA. Kemudian kami fokus kembali di Liga Primer Inggris dan kita akan lihat hasilnya," ujar Klopp.Klopp pun mengapresiasi permainan Liverpool. Namun, ia yakin The Reds bisa tampil lebih baik lagi.Baca: 4 Fakta Menarik Usai Man City Imbang Kontra Liverpool "Kami sudah menciptakan banyak momen bagus. Intensitas permainannya gila," lanjutnya.Peluang Liverpool untuk menyalip City dianggap berat. Mengingat, The Reds memiliki lawan-lawan yang lebih berat ketimbang City pada laga-laga berikutnya.Jika melihat jadwal, Liverpool bakal menghadapi tim-tim besar seperti Manchester United dan Tottenham Hotspur. Mereka juga masih harus menghadapi tim-tim kuda hitam macam Everton, Newcastle United, dan Aston Villa.Sementara itu, tidak ada tim besar yang dihadapi City. Mereka bakal menghadapi tim-tim seperti Brighton & Hove Albion, Watford, Leeds United, dan. Newcastle United"Hasilnya harus kami dapat dan kami bisa melakukannya. Jalani saja," tutur Klopp.Liverpool kembali berjumpa dengan City di semifinal Piala FA 2021/2022. Laga ini akan digelar pada Sabtu, 16 April 2022.