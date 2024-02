Hasil Lengkap Liga Inggris Tadi Malam: Dua Klub London Tumbang di Kandang!

(RIZ)

Dua klub London mengalami kekalahan dari tamunya pada lanjutan pekan ke-25 Liga Primer Inggris , Sabtu 17 Februari 2024 malam WIB.Tim papan atas Tottenham Hotspur harus mengakui tamunya Wolverhampton Wanderers saat laga digelar di Stadion Tottenham Hotspur, London, Sabtu tadi malam, dengan skor tipis 1-2.Dua gol Wolves dihasilkan lewat brace gelandang serang asal Brasil Joao Gomes pada menit 42 dan 63. Sementara satu gol tuan rumah Tottenham Hotspur dihasilkan oleh striker masa depan Swedia Dejan Kulusevski menit 46. Aston Villa , yang pada laga tadi malam menang atas tuan rumah yang juga sesama klub London, Fulham FC, dengan skor identik 1-2.Di laga tersebut, The Villans , julukkan Aston Villa, unggul dua gol lebih dulu lewat dua gol Oliver Watkins pada menit 23 dan 56. Sedangkan satu-satunya gol Fulham dicetak Rodrigo Muniz pada menit 63.Raihan tiga poin membuat Villa naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan perolehan 49 poin dari 25 laga. Sedangkan Tottenham yang gagal meraih poin di kandang, turun ke peringkat 5 dengan 47 poin dari 25 laga.Nasib berbeda dialami klub London lainnya. Tandang ke markas Nottingham Forest di Stadion The City Ground, West Ham United asuhan David Moyes harus takluk 2-0.Dua gol tuan rumah ke gawang The Hammers dicetak T. Awoniyi di akhir babak pertama dan C. Hudson-Odoi di injury time babak kedua.Tambahan tiga poin mulai menghindari Forest dari posisi zona merah. Meraih 24 poin, klub asuhan Nuno Espinto kini berada di posisi 15 klasemen sementara.Di laga lainnya, Newcastle United yang menjamu AFC Bournemouth di Saint James Park, harus bermain imbang 2-2.Kedua tim saling berbalas gol. Tuan rumah tertinggal dua kali lewat gol D. Solanke (51) dan A Semenyo (69). Dua gol balasan dicetak Newcastle lewat penalti A. Gordon (58) dan M. Ritchie di injury time babak kedua.Tambahan satu poin membuat posisi Newcastle United tertahan di posisi tujuh klasemen sementara dengan poin 37, selisih satu poin dengan West Ham yang berada di bawahnya.Tiga laga lainnya baru akan tersaji, Ahad 18 Februari 2024 malam WIB nanti. Sheffield United akan bertandang ke markas Brighton & Hope Albion, Luton menjamu Manchester United serta duel tim papan bawah Everton vs Crystal Palace.