Maaf Chelsea dan MU, Komputer Super Ini Masih Favoritkan City Juara Liga Inggris

: Kompetisi Liga Primer Inggris 2021--2022 sudah menghadirkan kejutan selama dua pekan berlangsung. Bagaimana tidak. Dua tim non unggulan macam West Ham United dan Brighton & Have Albion berhasil menempati posisi empat besar.Makin terasa mengejutkan karena tim unggulan seperti Arsenal justru terjerambab di zona degradasi. The Gunners harus puas menempati posisi ke-19 lantaran menelan dua kekalahan di dua laga pertama.Namun, perjalanan kompetisi masih panjang. Setidaknya masih akan ada kejutan-kejutan dalam perubahan posisi yang akan terjadi hingga 36 pekan ke depan. Hal itu pun coba diprediksi oleh salah satu perusahaan analisis olahraga, FiveThirtyEight.Melalui teknologi komputer super, mereka memberikan prediksi mengenai klasemen akhir Liga Inggris musim ini. Namun, FiveThirtyEight tidak sembarang membuat prediksi tersebut. Mereka menggunakan perhitungan klasemen melalui sistem Forecasts and Soccer Power Index (SPI) ratings.Sayangnya, West Ham yang saat ini menempati puncak klasemen sementara tidak masuk dalam kandidat juara. The Hammers harus puas finis di posisi keenam.Adapun juara Liga Inggris musim ini diprediksi masih menjadi milik City. The Citizens dipastikan menjadi juara dan mengakhiri klasemen di posisi puncak dengan mengoleksi 80 poin.Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Chelsea dengan mengoleksi poin 77 poin. Kemudian, mereka dibayangi tiga tim besar lainnya seperti Liverpool (posisi 3), Manchester United (posisi 4), dan Tottenham Hotspur (posisi 5).Sedangkan Arsenal diprediksi akan keluar dari zona degradasi. Mereka akan finis di posisi kedelapan dengan mengoleksi 54 poin.1. Manchester City - 80 poin2. Chelsea - 77 poin3. Liverpool - 77 poin4. Manchester United - 69 poin5. Tottenham Hotspur - 63 poin6. West Ham United - 58 poin7. Brighton & Hove Albion - 54 poin8. Arsenal - 54 poin9. Leicester City - 54 poin10. Everton - 53 poin11. Aston Villa - 50 poin12. Leeds United - 47 poin13. Wolverhampton Wanderers - 45 poin14. Brentford - 41 poin15. Southampton - 41 poin16. Newcastle United - 39 poin17. Burnley - 39 poin18. Crystal Palace - 37 poin19. Watford - 37 poin20. Norwich City - 34 poin