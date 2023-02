Pergerakan Klub Premier League di Bursa Transfer Januari, dari yang Terburuk Hingga Terbaik (Bagian 2)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jendela transfer Januari 2023 telah resmi ditutup pada Selasa 31 Januari tengah malam. Sejumlah klub Premier League cukup aktif melakukan perombakan pemain. Lalu, tim manakah yang pergerakan transfernya dianggap paling oke?Dari 20 klub yang berlaga di Premier League musim ini, hampir semuanya memanfaatkan bursa transfer tengah musim ini untuk memperkuat skuatnya. Namun, ada juga yang tidak melakukan perubahan sama sekali. Entah karena kekurangan biaya atau memang merasa skuat yang mereka miliki sudah mumpuni. Chelsea jadi klub yang paling getol dalam melakukan aktivitas transfer di bursa transfer musim dingin ini. The Blues tercatat mendatangkan delapan pemain baru. Bahkan, dua di antaranya diboyong dengan harga fantastis.Enzo Fernandez dan Mykhailo Mudryk adalah dua pemain yang diboyong Chelsea dengan harga yang bikin geleng kepala. Enzo Fernandez yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 dikontrak dengan mahar 121 juta euro. Sementara Mudryk diboyong The Blues dengan harga 70 juta euro. Total belanja Chelsea di bursa transfer Januari ini mencapai lebih dari 300 juta euro.Berbeda dengan Chelsea yang terkesan sangat “bernafsu”, beberapa klub top Premier League justru menggunakan jendela transfer sebagai ajang untuk menambal beberapa area yang dianggap kurang mumpuni. Liverpool misalnya. Klub berjuluk The Reds hanya memboyong Cody Gakpo untuk menambah gaya gedornya di lini depan.Lantas, apakah pergerakan yang dilakukan Chelsea dan Liverpool sudah cukup tepat? Semuanya masih menunggu waktu untuk dibuktikan. Tapi, menyoal konteks keberhasilan mendatangkan pemain baru, klub mana sajakah yang dianggap berhasil memanfaatkan jendela transfer ini dengan baik?Melansir dari Sportbible, berikut daftar pergerakan klub Premier League di bursa transfer Januari 2023, dari yang terburuk hingga yang terbaik?Southampton dalam posisi sulit karena terjerembab di dasar klasemen sementara. Namun, manajemen The Saint merespons kondisi ini dengan mendatangkan lima pemain anyar.Kehadiran beberapa pemain potensial seperti Paul Onuachu dan Mislav Orsic yang tampil impresif bersama Kroasia di Piala Dunia 2022, memberikan secercah harapan untuk Southampton agar bisa kembali tampil kompetitif dan lolos dari jerat degradasi.Jendela yang sangat bagus untuk Julen Lopetegui, beberapa nama internasional terkenal seperti Matheus Cunha dan Pablo Sarabia akan menjadi tambahan yang bagus untuk Wolverhampton.Kini, Lopetegui wajib meningkatkan performa The Wolves yang saat ini masih berjuang untuk meninggalkan zona merah. Wolverhampton saat ini berada di posisi 17 klasemen sementara dengan koleksi 17 poin. Mereka hanya unggul selisih gol atas Bournemouth yang berada di zona degradasi.Brighton memanfaatkan bursa transfer Januari dengan cukup baik. Mereka berhasil mendatangkan dua pemain baru seharga 10 juta euro, namun masih mendapatkan keuntungan 14 juta euro hasil penjualan Leandro Trossard ke Arsenal.Kini, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar pengaruh kepergian Trossard terhadap kekuatan Brighton di sisa musim ini? Mampukah De Zerbi terus membawa Brighton bersaing di zona Eropa? Sebab saat ini, mereka duduk di posisi enam klasemen sementara dengan 31 poin, terpaut lima angka dari Tottenham Hotspur di zona Liga Europa.Perekrutan Weston McKennie (Juventus/gelandang), Maximilian Wober (Salzburg/bek) dan Georginio Rutter (penyerang) dari klub Jerman, Hoffenheim bisa menjadi langkah yang bagus buat Leeds dalam upaya untuk memperbaiki posisi di klasemen.Saat ini, tim besutan Jesse Marsch masih berjuang untuk bisa bertahan di Liga Primer Inggris di mana mereka hanya unggul satu poin dari zona merah.Newcastle United membuat langkah berani dengan menggelontorkan dana 45 juta euro untuk merekrut Anthony Gordon dari Everton untuk menggantikan Chris Wood yang bergabung dengan Nottingham Forest.Namun jika melihat kualitas yang dimiliki Gordon, pelatih Eddie Howe tampaknya bisa berharap banyak pada penyerang 21 tahun tersebut. Terutama dalam upaya Newcastle bertahan di posisi empat besar dan meraih titel Piala Liga (Carabao) di mana mereka akan berhadapan dengan Manchester United di final.Sejauh ini, Gordon tampil cukup baik bersama Everton. Dari 16 laga yang dimainkannya, penggawa Timnas Inggris U-21 itu sukses mengemas tiga gol.Spurs berhasil mengatasi masalah utama mereka dengan penandatanganan Pedro Porro. Bek kiri 23 tahun tersebut direkrut dari Sporting Lisbon untuk menggantikan Matt Doherty dan Djed Spence yang dilepas ke Atletico Madrid dan Rennes.Selain Porro, Spurs juga dinilai melakukan penandatanganan pintar dengan meminjam Arnaut Danjuma dari Villarreal. Winger berusia 25 tahun ini bisa menjadi salah satu andalan Antonio Conte dalam misi berjuang mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Saat ini, Spurs duduk di posisi lima klasemen, terpaut tiga angka dari Manchester United di posisi empat.Langkah cerdas juga dilakukan Manchester United di bursa transfer Januari ini. Di lini depan, Erik Ten Hag kini punya striker alternatif Wout Weghorst. Peminjaman Marcel Sabitzer dari Bayern Munich juga dinilai sebagai langkah yang cerdas dari manajemen MU.Dengan kehadiran dua amunisi baru itu, MU memiliki kedalaman skuat yang lebih baik. Khusus Sabitzer, gelandang asal Austria ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengisi posisi Christian Eriksen dan Scott McTominay yang saat ini dibekap cedera.Sementara di posisi kiper, sosok Jack Butland yang dipinjam dari Crystal Palace menjadi pelapis yang ideal untuk David De Gea.Klub promosi, Nottingham Forest tak henti-hentinya membuat kejutan di lantai bursa. Setelah membuat gebrakan dengan merekrut 23 pemain baru di bursa transfer musim panas lalu, kali ini mereka mendatangkan tujuh pemain anyar.Kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Keylor Navas (kiper), Felipe (bek sayap), Chris Wood (penyerang) dan Jonjo Shelvey (gelandang) diyakini merupakan langkah cerdas dari manajemen Forest dalam upaya mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris.Meski gagal mendatangkan incaran utamanya Moises Caicedo dari Brighton, Arsenal melakukan penandatanganan yang cerdas dengan merekrut Jorginho dari Chelsea. Gelandang asal Italia itu adalah pemain berpengalaman yang dibutuhkan Arsenal dalam upaya mereka kembali berjaya di kompetisi Premier League.Kehadiran Jakub Kiwior dan Leandro Trossard juga disinyalir membuat kedalaman skuad The Gunners kian baik. Ambisi Mikel Arteta untuk mengakhiri paceklik gelar juara Arsenal yang sudah bertahan 19 tahun tampaknya bukan sekadar angan-angan.Arsenal saat ini masih memimpin klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan keunggulan lima poin dari pesaing terdekatnya, Manchester City.Sejak diakuisi Todd Boehly, Chelsea tak puas-puasnya mengucurkan dana fantastis untuk merekrut pemain baru. Pada bursa transfer Januari ini, The Blues merogoh kocek lebih dari 300 juta euro (Rp5,3 triliun) untuk mendatangkan delapan pemain baru.Yang paling mencuri perhatian adalah perekrutan Enzo Fernandez dari Benfica pada deadline transfer. Gelandang yang membawa timnas Argentina juara Piala Dunia 2022 ini direkrut dengan mahar 121 juta euro yang sekaligus membuatnya memecahkan rekor transfer termahal dalam sejarah Liga Inggris.Kalau ukurannya adalah merekrut pemain baru, Chelsea jelas merupakan tim dengan pergerakan terbaik di bursa transfer Januari 2023. Kini yang jadi pertanyaan semua pihak adalah, mampukah Graham Potter meramu skuat “mewah” yang dimilikinya dan membawa Chelsea kembali ke jalur yang tepat.Saat ini, Chelsea tengah dalam situasi yang sulit di mana mereka tercecer di posisi 10 klasemen sementara dengan raihan 29 poin. Mereka hampir dipastikan terlempar dari persaingan juara, dan butuh perjuangan keras untuk bisa mengejar defisit 10 poin dengan Manchester United dalam upaya mengamankan tiket Liga Champions musim depan.