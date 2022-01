Data dan Fakta Kekalahan MU di Tangan Wolves

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Manchester United menelan kekalahan perdana di bawah rezim Ralf Rangnick untuk pertama kalinya dari Wolverhampton Wanderers. The Red Devils kalah tipis 1-0 dari The Wolves.Laga ini juga menandai kembalinya Phil Jones setelah absen selama 712 hari atau hampir dua tahun. Jones mengalami berbagai cedera yang membuatnya lebih akrab dengan dokter dan fisioterapis klub ketimbang rekan setim atau pelatihnya.Selain itu, Medcom.id juga mengumpulkan berbagai data dan fakta menarik seputar kekalahan MU di tangan Wolves.1. Wolves mencatatkan 15 tembakan pada babak pertama yang menjadi rekor terbanyak tim tamu melepaskan tembakan ke gawang MU di Old Trafford sejak data masuk dalam sepak bola pada musim 2003--2004.2. Hanya 31 tim yang mampu mencetak lebih dari 10 gol ke gawang MU di Old Trafford dan Wolves menjadi tim dengan gol dari luar kotak penalti terbanyak di Old Trafford, yaitu empat gol.3. Kemenangan di Old Trafford menjadi kemenangan pertama Wolves atas MU sejak 1980. Sebelumnya, Wolves mencatat tiga hasil imbang dan tujuh kekalahan dalam 10 kunjungannya ke Old Trafford.4. Manchester United telah gagal mencetak gol dalam empat laga kandang di Liga Primer musim ini. Sepanjang musim lalu, MU hanya tiga kali gagal mencetak gol di Old Trafford.5. Gol yang dicetak Joao Moutinho menjadikannya sebagai pencetak gol tertua bagi tim yang menyambangi Old Trafford di usia 35 tahun 117 hari.