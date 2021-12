Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Lanjutan Ketatnya Persaingan Liga Primer Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Sejumlah laga lanjutan dari liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (11-12 Desember WIB). Namun yang paling menyorot perhatian berasal dari Liga Primer Inggris Manchester City, Liverpool, Chelsea yang merupakan tim teratas Liga Primer Inggris bakal menghadapi lawannya masing-masing pada nanti malam. Mereka sedang bersaing ketat karena berselisih tipis di puncak klasemen sementara.City yang akan menjamu Wolverhampton Wanderers sedang berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 35 poin. Tapi, mereka berjarak satu poin dengan Liverpool berada di bawahnya, dan berselisih dua poin dengan Chelsea yang berada di urutan tiga.Liverpool diyakini tidak akan mudah untuk menyalip City karena mereka bakal menjamu Aston Villa yang sedang dilatih mantan kapten legendaris The Reds, yakni Steven Gerrard. Terlebih pada pekan sebelumnya, Villa mampu menundukkan Leicester City dengan skor 2-1.Untuk Chelsea yang pekan lalu terpeleset dari puncak klasemen, bakal menghadapi tim papan bawah Leeds United di Stamford Bridge. The Blues cukup diunggulkan dalam tersebut, tapi tetap wajib waspada karena mereka sempat ditahan imbang tanpa gol pada pertemuan terakhir dengan The Peacocks.Masih banyak pertandingan menarik selain dari Liga Primer Inggris pada malam hingga dini hari nanti (11-12 Desember). Berikut jadwal lengkapnya:19.30 WIB: Manchester City vs Wolverhampton Wanderers22.00 WIB: Arsenal vs Southampton22.00 WIB: Chelsea vs Leeds United22.00 WIB: Liverpool vs Aston Villa00.30 WIB: Norwich City vs Manchester United23.00 WIB: Brest vs Montpellier03.00 WIB: Reims vs Saint-Etienne21.30 WIB: Bayern Muenchen vs Mainz21.30 WIB: RB Leipzig vs Borussia M'gladbach21.30 WIB: Freiburg vs Hoffenheim21.30 WIB: Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld21.30 WIB: Bochum vs Borussia Dortmund00.30 WIB: Wolfsburg vs Stuttgart21.00 WIB: Fiorentina vs Salernitana00.00 WIB: Venezia vs Juventus02.45 WIB: Udinese vs AC Milan20.00 WIB: Espanyol vs Levante22.15 WIB: Alaves vs Getafe00.30 WIB: Valencia vs Elche03.00 WIB: Athletic Bilbao vs Sevilla