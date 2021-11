4 Alasan Arsenal Bisa Runtuhkan Dominasi Liverpool

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Misi sulit sudah menanti Arsenal di Liga Primer Inggris 2021/2022. Setelah sukses menuai hasil-hasil impresif di delapan pertandingan terakhir, The Gunners harus menghadapi Liverpool pada matchday ke-12, Minggu, 21 November 2021.Melawan Liverpool memang bukan perkara mudah buat Arsenal. Terutama sejak The Reds ditangani Juergen Klopp.Statistik mencatat Arsenal hanya mampu meraih satu kemenangan dari 11 pertemuan terakhir dengan Liverpool asuhan Klopp. Sebuah fakta yang membuat kubu Arsenal bakal ciut.Kans Arsenal meraih kemenangan terbilang kecil karena laga ini akan digelar di markas Liverpool, Stadion Anfield. Faktanya, The Gunners selalu kalah dalam lima pertandingan terakhir melawan Liverpool di stadion itu. Bahkan, Arsenal kebobolan 18 gol dalam periode tersebut.Namun, Liverpool tidak boleh jemawa. Mereka patut waspada lantaran Arsenal sedang percaya diri setelah menuai hasil-hasil impresif di Liga Inggris. Ya, Arsenal belum terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir di kompetisi itu.Situasi sedikit berbeda justru dialami Liverpool. Performa The Reds sedang menurun dalam enam pertandingan terakhir di Liga Inggris. Total, mereka hanya bisa meraih dua kemenangan.Selain fakta di atas, masih banyak faktor yang membuat Arsenal punya kans untuk meraih kemenangan. Berikut ini yang sudah dirangkum Medcom.id:Ada satu catatan yang mungkin sedikit membuat kubu Arsenal sedikit lega, yakni performa The Reds di kandang pada kompetisi Liga Inggris. Dalam lima pertandingan terakhir di kandang, Liverpool tampil kurang oke.Tercatat, Liverpool hanya mampu meraih dua kemenangan. Sedangkan tiga pertandingan sisanya berakhir dengan hasil imbang.Bahkan, terakhir kali, Liverpool menuai hasil imbang ketika menghadapi Brighton & Hove Albion pada 30 Oktober 2021. Pada laga tersebut, The Reds ditahan imbang dengan skor 2-2.Liverpool berada dalam kondisi yang tidak terlalu baik jelang laga nanti. Sebab, mereka terancam kehilangan sembilan pemain karena dihantam cedera saat bermain di jeda internasional.Kesembilan pemain ini di antaranya Jordan Henderson, Sadio Mane, Andy Robertson, Naby Keita, Roberto Firmino, James Milner, Joe Gomez, Curtis Jones, dan Harvey Elliot.Meski tercatat ada sembilan pemain Liverpool yang sedang cedera, jumlah tersebut bisa saja berkurang karena sempat tersedia waktu beberapa hari untuk pemulihan dan latihan setelah jeda internasional. Tapi, itu baru diketahui menjelang pertandingan melawan Arsenal lewat daftar susunan pemain yang diturunkan pelatih Juergen Klopp.Aaron Ramsdale diyakini akan tampil pada laga ini. Kehadirannya dalam menjaga gawang The Gunners pun akan membuat Liverpool kesulitan mencetak gol.Ramsdale memang tampil ciamik bersama Arsenal. Dari delapan penampilan terakhirnya, ia berhasil mencatatkan lima cleansheet dan hanya kebobolan empat kali.Salah satu alasan yang membuat Arsenal punya kans menang adalah kehadiran Emile Smith Rowe. Gelandang asal Inggris ini sedang tampil impresif bersama Arsenal.Total, Smith Rowe sudah menyumbang tiga gol dalam tiga pertandingan terakhir bersama Arsenal. Berkat penampilan impresif itu pula yang membuat ia dipanggil timnas Inggris tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dalam dua pekan terakhir.