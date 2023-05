Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Surabaya Game 730 Persebaya Vs Bali United

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal Siaran Langsung Persebaya vs Bali United

Today is #PersebayaDay !!!

Rayakan di Gelora Bung Tomo! pic.twitter.com/bg9dsdxu4z — Official Persebaya (@persebayaupdate) May 28, 2023

Surabaya: Pertandingan Persebaya Surabaya vs Bali United dalam laga bertajuk Surabaya Game 730 akan tersaji sore ini, Minggu, 28 Mei 2023. Link streaming Persebaya vs Bali United ada di artikel ini.Duel Persebaya vs Bali United akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Kick off laga tersebut dimulai pukul 15.30 WIB. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyampaikan meminta para pemainnya tampil menghibur saat melawan Serdadu Tridatu. Green Force sendiri dipastikan akan diperkuat oleh dua pemain asingnya, yakni Sho Yamamoto dan Bruno Moreira.”Mudah-mudahan laga Surabaya 730 Game ini menghibur Bonek di stadion maupun yang nonton televisi,” ucap Aji dikutip dari laman resmi Persebaya, Minggu, 28 Mei 2023.Sementara itu, Reva Adi Utama mengatakan ia sangat menunggu momen bermain di depan puluhan ribu penonton di GBT. Pasalnya, saat periode pertama berseragam Green Forcepada musim 2021/2022, Liga 1 sedang dijalankan di tengah pandemi. Tersentral dan tanpa penonton.”Laga besok adalah laga saya tunggu. Saat bersama Persebaya dulu, belum mendapat dukungan penuh Bonek, tentu ini akan termotivasi dan semakin bersemangat,” ungkapnya.Laga Persebaya vs Bali United ini akan disiarkan langsung mulai pukul 15.00 WIB di Indosiar. Selain itu, pertandingan ini juga dapat disaksikan secara live streaming di Vidio. Selain live streaming pertandingan Vidio juga menyiarkan rangkaian acara prematch.Link Streaming Persebaya vs Bali United