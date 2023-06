5 Permain Persija Sapa The Jakmania di Arena PRJ 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RIZ)

Lima pemain Persija Jakarta menghibur The Jakmania di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 22 Juni 2023. Mereka hadir pada gelaran acara Meet and Greet di Booth 'Rumah Indofood'.Bertajuk “Kumpul Asik di Rumah Indofood”, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk kembali meramaikan hari ke-delapan gelaran PRJ bersama lima pemain Persija, yaitu Rio Fahmi, Muh. Ferrari, Riko Simanjuntak, Hanif Sjahbandi, dan Aji Kusuma.Dalam acara Meet and Greet kali ini, berbagai acara menarik diselenggarakan. Mulai dari bermain beberapa gim asyik bersama The Jakmania, seperti blind kick dan 'Seberapa kalian kenal Persija’ hingga ‘Ngobrol Asyik Bersama Para Pemain Persija.’Selain itu, pada kesempatan kali ini Rio dan Ferrari yang baru saja mendapatkan medali emas di Sea Games 2023 lalu, menyebutkan arti dan peran ‘The Jakmania’ bagi mereka.“Bagi saya fans sangat penting apalagi sebagai pemain ke-duabelas yang selalu hadir dan mendukung kita bermain dimanapun (kita) berada. Kehadiran supporter menjadi tambahan saat kita bermain di lapangan,” ujar Rio dalam Meet and Greet Persija di Pekan Raya Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.Sementara itu, Ferrari menilai bahwa fans adalah salah satu penyemengatnya ketika sedang berlaga di lapangan. The Jakmania yang memperlihatkan dukungan serta sorak semangat memberikan api semangat bagi Ferrari sendiri.“Saya bangga bisa main di Persija, terutama di dukung The Jakmania. Bagi saya, itu keep spirit saya di setiap pertandingan,” lanjut Ferrari.Di sisi lain, Aji yang merupakan pemain terbaru yang bergabung dengan Persija, mengungkapkan caranya beradaptasi dengan segenap skuad ibukota ini.“Kekeluargaan di Persija sudah cukup erat. Jadi, saya sebagai pemain baru datang ke tim yang besar dan kaget karena pemain senior, pelatih, dan manajemen, merangkul saya dengan baik. Tidak hanya dilapangan, di luar lapangan tim Persija ini solid,” jelasnya.Musim lalu, Persija finish di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan selisih sembilan angka dari sang juara PSM Makassar yang berhasil mengoleksi 75 poin.Melihat hal ini, gelandang Persija, Riko, memiliki target lainnya di musim depan, yaitu berhasil mengangkat trofi Liga 1.“Juara!” seru Riko dengan singkat ketika ditanya mengenai harapan musim depan.