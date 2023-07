Reaksi Kurnia Meiga Dibuatkan Tribute oleh YouTuber Windah Basudara

Donasi yang Terkumpul





Jakarta: YouTuber Windah Basudara membuat tribute untuk mantan penjaga gawang Timnas Indonesia, Kurnia Meiga . Tribute tersebut dilakukan berbarengan dengan live streaming charity untuk beberapa campaign.Seperti biasa Windah melakukan live streaming sambil bermain game. Kali ini ia memainkan game Pop Cat dengan target Indonesia masuk top 10.“Letsgo kita bikin Indonesia masuk 10 besar dunia PopCat sambil Memberikan Tribute untuk kiper legendaris Indonesia @egahermansyah sekaligus Charity ke 3 campaign lembaga!,” tulis Windah di akun Instagramnya @windahbasudara.Donasi yang terkumpul dari empat jam live streaming mencapai ratusan juta. Berdasarkan pantauan Medcom.id dana yang terkumpul dari penggalangan dana tersebut Rp269.368.610. Windah pun menggenapkan menjadi Rp270 juta.Hasil donasi tersebut dibagi untuk empat campaign. Termasuk untuk Kurnia Meiga yang disalurkan melalui campaign Kita Bisa yang dibuat oleh mantan penjaga gawang profesional, Oki Rengga Winata.“Tribute dan Charity PopCat tanggal 11 Juli done! Walau kita belum masuk 10 besar di PopCat. Tapi kita akan kembali di tanggal 17 Agustus dengan lebih kuat dan kalau bisa 5 besar! Sekali lagi terima kasih kiper legendaris Indonesia bang @egahermansyah yang bisa dibilang sudah menjadi "wajah" dalam campaign ini. We will never forget you Legend!,” tulis Windah di akun Instagramnya.Kurnia Meiga mengucapkan terima kasih kepada Windah Basudara dan juga netizen yang sudah berdonasi. “Terimakasih banyak orang baik semoga berkah buat semuanya ka terutama kakak sekeluarga.Amin,” tulis Kurnia Meiga di kolom komentar unggahan Windah Basudara.(Rekasi Kurnia Meiga sumber: tangkap layar IG @windahbasudara)Pemilik nama asli Brando Franco Windah ini memang sering melakukan live streaming charity. Beberapa waktu lalu ia berhasil mengumpulkan dana Rp1 Miliar yang dibagikan untuk 20 lembaga.