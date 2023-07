Hasil Sidang Komdis PSSI: Bali United Kena Denda Rp50 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

: Komisi Disiplin (Komdis) PSSI mengeluarkan hasil sidang tanggal 18 Juli 2023. Sebanyak tiga pemain mendapat denda Rp 10 juta.Asep Berlian (Dewa United), Muhammad Tahir (Madura United), dan Try Hamdani Goentara (Rans Nusantara) mendapat denda akibat pelanggaran keras terhadap pemain lawan. Asep juga mendapat tambahan larangan bertanding sebanyak tiga pertandingan, sedangkan Tahir dan Hamdani mendapat tambahan skorsing dua pertandingan.Komdis PSSI juga memberi teguran keras kepada pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink. Pelatih asal Belanda itu diberi teguran keras lantaran tak mengenakan ID Card selama pertandingan.Sedangkan Bali United menjadi satu-satunya klub yang mendapat sanksi Komdis PSSI. Sanksi sebesar Rp 50 juta dibebankan kepada Bali United setelah lima pemainnya mendapat kartu kuning.Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI:1. Sdr. Asep Berlian (Pemain Tim Dewa United FC)- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Persib Bandung vs Dewa United FC- Tanggal Kejadian: 14 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: melakukan tekel keras kepada pemain lawan dan luput dari perhatian perangkat pertandingan- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 3 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp10.000.0002. Sdr. Johannes Hendrikus Olde Riekerink (Ofisial Tim Dewa United FC)- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Persib Bandung vs Dewa United FC- Tanggal Kejadian: 14 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: tidak memakai ID Card selama pertandingan berlangsung dan mengabaikan peringatan dari pengawas pertandingan- Hukuman: Teguran Keras3. Sdr. Muhammad Tahir (Pemain Tim Madura United FC)- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Bali United FC vs Madura United FC- Tanggal Kejadian: 15 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: menyikut pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp10.000.0004. Tim Bali United FC- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Bali United FC vs Madura United FC- Tanggal Kejadian: 15 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut ada 5 orang pemain mendapatkan kartu kuning- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.0005. Sdr. Try Hamdani Goentara (Rans Nusantara FC)- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Rans Nusantara FC vs Persita Tangerang- Tanggal Kejadian: 15 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: menendang pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp10.000.000