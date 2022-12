Piala AFF 2022: Tiket Timnas Indonesia vs Kamboja Sudah Dijual, Harga Mulai Rp 150 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal lengkap timnas Indonesia di Piala AFF 2022

(RUL)

Jakarta: Laga home tim nasional Indonesia di Piala AFF 2022 dipastikan bisa dihadiri penonton. Tiket laga perdana timnas Garuda melawan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah mulai dijual hari ini, Senin, 19 Desember 2022.Pihak kepolisian telah mengeluarkan surat izin untuk dua laga kandang timnas Indonesia bisa ditonton langsung oleh suporter. Dilansir dari laman resmi PSSI, izin tersebut tertuang dalam surat izin Nomor: SI/430/XII/YAN.2.1./2022/BAINTELKAM yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2022. Dalam surat izin tersebut dijelaskan dua laga home Indonesia dapat dihadiri penonton dengan jumlah terbatas."Alhamdulillah, usaha keras kita dalam meminta izin untuk menghadirkan penonton pada dua laga kandang Timnas Senior di babak penyisihan grup Piala AFF di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), dikabulkan oleh Mabes Polri." kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.Berdasarkan jadwal yang dirilis AFF, Indonesia akan menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, 23 Desember 2022. Berdasarkan permohonan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan laga tersebut bisa disaksikan langsung oleh 30 ribu penonton.Tiket timnas Indonesia vs Kamboja yang berlangsung pada 23, Desember 2022 di SUGBK sudah dijual di tiket.com. Ada empat kategori, harga tiket dijual mulai dari harga Rp150 ribu.(Penjualan tiket Indonesia vs Kamboja sudah dibuka/tiket.com)Berikut daftar harga tiket Indonesia vs Kamboja:Pembelian tiket bisa langsung dilakukan di aplikasi tiket.com atau bisa dengan membuka tautan ini. (Kategori tiket piala AFF 2022 Indonesia vs Kamboja/tiket.com)Indonesia vs Kamboja, Jumat, 23 Desember 2022 - kick off 16.30 WIBVenue: SUGBKBrunei Darussalam vs Indonesia, Senin, 26 Desember 2022 - kick off 18.00 (waktu lokal)Venue: Kuala Lumpur Football StadiumIndonesia vs Thailand, Kamis, 29 Desember 2022 - kick off 16.30 WIBVenue: SUGBKFilipina vs Indonesia, Senin, 2 Januari 2023 - kick off 20.30 (waktu lokal)Venue: Rizal Memorial Stadium