Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI: Sejumlah Klub Denda hingga Puluhan Juta!

: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah mengadakan sidang komite disiplin untuk kurun waktu 11 dan 13 Oktober 2023. Beberapa klub Liga 1 Indonesia mendapatkan hukuman larangan bermain dan denda puluhan juta rupiah.Berikut adalah hasil sidang Komite Displin PSSI 11 dan 13 Oktober 2023, dikutip dari situs resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 11 Oktober 20231. Klub PSS Sleman- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Dewa United FC vs PSS Sleman- Tanggal Kejadian: 6 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: terjadi penyalaan 1 buah flare yang dilakukan oleh suporter PSS Sleman di Tribun Selatan- Hukuman: sanksi denda Rp.50.000.000,-2. Klub Persita Tangerang- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Persita Tangerang vs Persik Kediri- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: terdapat 2 orang suporter Persita Tangerang memasuki area lapangan dan salah satunya mencabut tiang bendera sudut- Hukuman: sanksi denda Rp.50.000.000,-3. Sdr. Ahmad Agung Setia Budi (Pemain Persik Kediri)- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Persita Tangerang vs Persik Kediri- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: menendang bola ke arah pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.10.000.000,-4. Sdr. Er Deva Aulia Egon (Pemain Persis Solo U16)- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U16 2023/2024- Pertandingan: Borneo FC Samarinda U16 vs Persis Solo U16- Tanggal Kejadian: 7 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: menggunakan tubuhnya secara berlebihan terhadap pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-5. Tim Persebaya Surabaya U18- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U18 2023/2024- Pertandingan: Persik Kediri U18 vs Persebaya Surabaya U18- Tanggal Kejadian: 7 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut ada 5 orang pemain mendapatkan kartu kuning- Hukuman: sanksi denda Rp.5.000.000,-6. Sdr. Zacky Abdul Malik (Pemain Dewa United FC U18)- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U18 2023/2024- Pertandingan: Dewa United FC U18 vs Persikabo 1973 U18- Tanggal Kejadian: 7 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: melakukan pemukulan terhadap pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-7. Sdr. Muhammad Afazriel (Pemain PSS Sleman U18)- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U18 2023/2024- Pertandingan: PSS Sleman U18 vs Rans Nusantara FC U18- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: mendorong pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-8. Sdr. Ahmad Zamzami Saputra (Pemain Rans Nusantara FC)- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U18 2023/2024- Pertandingan: PSS Sleman U18 vs Rans Nusantara FC U18- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: melakukan pemukulan terhadap pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsungg- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-9. Tim Persebaya Surabaya U20- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024- Pertandingan: Persik Kediri U20 vs Persebaya Surabaya U20- Tanggal Kejadian: 7 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut ada 5 orang pemain mendapatkan kartu kuning- Hukuman: sanksi denda Rp.5.000.000,-10. Sdr. Muhammad Farhan Ibrahim S (Rans Nusantara FC U20)- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024- Pertandingan: Madura United FC vs Borneo FC Samarinda- Tanggal Kejadian: 1 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: bertindak kasar menyikut pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-11. Sdr. Bambang Harsoyo (Ofisial PS. Barito Putera)- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024- Pertandingan: PS. Barito Putera U20 vs Persija Jakarta U20- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: mengucapkan kata-kata kasar terhadap perangkat pertandingan- Hukuman: sanksi skors larangan berpartisipasi dalam pertandingan sebanyak 4 pertandingan; denda Rp.5.000.00012. Tim Persija Jakarta U20- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024- Pertandingan: PS Barito Putera U20 vs Persija Jakarta U20- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut ada 5 orang pemain mendapatkan kartu kuning- Hukuman: sanksi denda Rp.5.000.000,-13. Sdr. Abdul Bahar Lestaluhu (Ofisial Persikabo 1973 U20)- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024- Pertandingan: Dewa United FC U20 vs Persikabo 1973 U20- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: memasuki area lapangan ketika pertandingan sedang berlangsung dan melakukan protes keras terhadap perangkat pertandingan- Hukuman: sanksi skors larangan berpartisipasi dalam pertandingan sebanyak 4 pertandingan; denda Rp.5.000.00014. Sdr. Galih Ibrahim (Pemain Arema FC U20)- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024- Pertandingan: Persib Bandung U20 vs Arema FC U20- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: menggunakan tubuhnya secara berlebihan terhadap pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-15. Sdr. Amara Aditia (Pemain Persib Bandung U20)- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024- Pertandingan: Persib Bandung U20 vs Arema FC U20- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: bertindak kasar menyikut pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-1. Tim Persipura Jayapura- Nama Kompetisi: Pegadaian Liga 2 2023/2024- Pertandingan: Sulut United FC vs Persipura Jayapura- Tanggal Kejadian: 6 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut ada 6 orang pemain mendapatkan kartu kuning- Hukuman: sanksi denda Rp.25.000.000,-2. Sdr. Wirdan Jaka Septian (Pemain Persekat)- Nama Kompetisi: Pegadaian Liga 2 2023/2024- Pertandingan: Persijap Jepara vs Persekat- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: melakukan protes berlebihan kepada perangkat pertandingan serta saling melakukan dorongan dengan Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan- Hukuman: Teguran Keras3. Sdr. Revan Eko (Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persijap)- Nama Kompetisi: Pegadaian Liga 2 2023/2024- Pertandingan: Persijap Jepara vs Persekat- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: melakukan aksi saling mendorong dengan pemain Persekat- Hukuman: Teguran Keras4. Panitia Pelaksana Pertandingan Gresik United FC- Nama Kompetisi: Pegadaian Liga 2 2023/2024- Pertandingan: Gresik United FC vs Persipa- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: tidak adanya peralatan medis di stadion- Hukuman: sanksi denda Rp.10.000.000,-5. Panitia Pelaksana Pertandingan Gresik United FC- Nama Kompetisi: Pegadaian Liga 2 2023/2024- Pertandingan: Gresik United FC vs Persipa- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: terjadi kelalaian yang dilakukan oleh personel Panitia Pelaksana Pertandingan sehingga membuat pertandingan babak kedua mundur- Hukuman: sanksi denda Rp.25.000.000,-6. Sdr. Ilham Wibowo Yusuf (Pemain PSDS)- Nama Kompetisi: Pegadaian Liga 2 2023/2024- Pertandingan: Sada Sumut FC vs PSDS- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: melakukan pemecahan kaca pintu ruang ganti tim- Hukuman: sanksi larangan bermain sebanyak 1 pertandingan; denda Rp.12.500.000,-7. Klub Sriwijaya FC- Nama Kompetisi: Pegadaian Liga 2 2023/2024- Pertandingan: Sriwijaya FC vs PSPS Riau- Tanggal Kejadian: 8 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: suporter Sriwijaya FC menggunakan kata-kata yang melecehkan dan atau menghina perangkat pertandingan- Hukuman: sanksi denda Rp.10.000.000,-8. Klub FC Bekasi City- Nama Kompetisi: Pegadaian Liga 2 2023/2024- Pertandingan: PSKC Cimahi vs FC Bekasi City- Tanggal Kejadian: 10 Oktober 2023- Jenis Pelanggaran: terdapat penonton yang memasuki ruang ganti Tim FC Bekasi City- Hukuman: Teguran Keras (Jennifer Carorine Gouw/PSSI)