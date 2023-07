Jadwal Liga 1 Hari Ini: Persib Bidik Kemenangan Perdana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Rangkaian laga pekan ketiga Liga 1 Indonesia 2023/2024 mulai bergulir pada hari ini, Jumat 14 Juli. Terpantau, ada tiga laga yang bakal dimainkan, termasuk Persib Bandung yang menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).Laga Persib vs Dewa United diyakini seru karena tuan rumah yang punya lebih banyak fan fanatik belum pernah menang dari dua laga sebelumnya, yakni imbang dengan Madura United dan Arema FC. Alhasil, Maung Bandung harus terima bertengger di urutan kesepuluh klasemen sementara.Di sisi lain, Dewa United yang musim lalu finis sebelum buncit malah selaku menang pada dua pekan sebelumnya, yakni atas Arema FC dan juara bertahan PSM Makassar. Berkat tren positif itu, Dewa United berhak berada di urutan kedua klasemen sementara dengan koleksi 6 poin.Persib sendiri baru sekali menang dan sekali seri dalam dua pertemuan terakhir dengan Dewa United. Jadi, upaya tuan rumah untuk merebut kemenangan perdana musim ini tentu bakal menarik untuk disaksikan.Sebelum Persib dan Dewa United bertanding pada malam hari ini, terdapat dua pertandingan lain yang diyakini tak kalah menarik, yaitu Persikabo 1973 vs PSM Makassar dan Barito Putera vs PSS Sleman. Berikut jadwal lengkapnya:15.00 WIB: Barito Putera vs PSS Sleman15.00 WIB: Persikabo 1973 vs PSM Makassar19.00 WIB: Persib Bandung vs Dewa United