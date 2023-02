Persikabo, Borneo, Persib, dan PSS Kena Denda Rp50 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Komisi Disiplin PSSI mendenda empat tim, Persikabo 1973, Borneo FC, Persib Bandung, dan PSS Sleman. Keempat tim tersebut didenda Rp50 juta.Persikabo Borneo mendapat sanksi akibat para pemainnya mendapat lima kartu kuning dalam satu pertandingan. Sedangkan Persib dan PSS mendapat denda akibat oknum suporter mereka melempar botol ke dalam lapangan.Selain keempat klub tersebut, PSSI juga mendenda pemain PSM Makassar, Safrudin Tahar. Safrudin mendapat denda Rp10 juta akibat melakukan pelanggaran keras yang membuatnya mendapat kartu merah langsung.Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI:1. Klub Persikabo 1973- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023- Pertandingan: Persikabo 1973 vs Persita Tangerang- Tanggal Kejadian: 2 Februari 2023- Jenis Pelanggaran: dalam 1 pertandingan mendapatkan 5 kartu kuning- Hukuman: Sanksi denda Rp50.000.0002. Klub Borneo FC Samarinda- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023- Pertandingan: Persebaya Surabaya vs Borneo FC Samarinda- Tanggal Kejadian: 3 Februari 2023- Jenis Pelanggaran: dalam 1 pertandingan mendapatkan 5 kartu kuning- Hukuman: Sanksi denda Rp50.000.0003. Sdr. Safrudin Tahar (Pemain PSM Makassar)- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023- Pertandingan: Arema FC vs PSM Makassar- Tanggal Kejadian: 4 Februari 2023- Jenis Pelanggaran: melakukan tekel keras kepada pemain lawan (serious foul play)serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusanditerbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; denda Rp10.000.0004. Klub Persib Bandung- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023- Pertandingan: Persib Bandung vs PSS Sleman- Tanggal Kejadian: 5 Februari 2023- Jenis Pelanggaran: terjadi pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh suporterPersib Bandung ke arah suporter PSS Sleman di Tribun Selatan- Hukuman: Sanksi denda Rp50.000.0005. Klub PSS Sleman- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2022/2023- Pertandingan: Persib Bandung vs PSS Sleman- Tanggal Kejadian: 5 Februari 2023- Jenis Pelanggaran: terjadi pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh suporterPSS Sleman ke arah suporter Persib Bandung di Tribun Selatan- Hukuman: Sanksi denda Rp50.000.000