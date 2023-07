Hasil Sidang Komdis PSSI, Dewa United Didenda Rp100 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Komite Disiplin (Komdis) PSSI mengumumkan hasil sidang yang dilakukan pada Selasa, 11 Juli. Komdis menjatuhkan hukuman kepada lima tim.Dewa United mendapat denda terbesar dengan Rp 100 juta. Denda ini akibat keterlambatan masuk lapangan dan pelanggaran yang dilakukan Alta Tarik Ballah.Selain Dewa United, PSSI juga memberi hukuman terhadap PSS Sleman, Arema FC, Rans Nusantara, dan PSM Makassar.Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 11 Juli 2023:1. Tim PSS Sleman- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Bali United FC vs PSS Sleman- Tanggal Kejadian: 1 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut ada 5 orang pemain mendapatkan kartu kuning- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.0002. Tim Dewa United FC- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Dewa United FC vs Arema FC- Tanggal Kejadian: 2 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: salah seorang pemain atas nama Sdr. Alta Tarik Ballah yang tidak terdaftar dalam FPP berada di area OA- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.0003. Tim Dewa United FC- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Dewa United FC vs Arema FC- Tanggal Kejadian: 2 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: terlambat memasuki lapangan pada babak kedua sehinggamembuat pertandingan babak kedua mundur selama 93 detik- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.0004. Tim Arema FC- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Dewa United FC vs Arema FC- Tanggal Kejadian: 2 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: terlambat memasuki lapangan pada babak kedua sehingga membuat pertandingan babak kedua mundur selama 93 detik- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.0005. Pemain Tim Rans Nusantara FC (Sdr. Erwin Ramdani)- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Rans Nusantara FC vs Persikabo 1973- Tanggal Kejadian: 3 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: memukul pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi dendaRp10.000.0006. Tim PSM Makassar- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Persija Jakarta vs PSM Makassar- Tanggal Kejadian: 3 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut ada 5 orang pemain mendapatkan kartu kuning- Hukuman: sanksi denda Rp50.000.000