PSSI Gandeng Erigo jadi Sponsor Aparel

(ASM)

: PSSI resmi melakukan kick-off kerja sama dengan apparel baru timnas Indonesia, Erigo. Dengan tagline PSSI x ERIGO Sport "Moving Forward Into The Golden Era" diharapkan, era-era kejayaan buat timnas Indonesia akan datang.Bertempat di Ganara Art, FX Sudirman, Senin 22 Januari, PSSI mengumumkan resmi menggaet Erigo dengan Erspo untuk menyuplai kebutuhan timnas Indonesia dua musim ke depan.Kerja sama ini melahirkan produk Erspo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun antusias menyambut kerja sama tersebut karena sekaligus juga mendorong brand lokal mendunia."Ini era baru, golden era. Tidak hanya kita mendorong tim nasional kita bisa mempersaipkan diri dengan baik, apalagi kemarin ada training center di Turki, persiapan U-20, tetapi kita juga membuka bagaimana brand lokal bisa mendunia. Kita coba mendorong brand-brand lokal yang banyak didorong generasi muda dunia, menjadi ekosistem yang saling menguntungkan dengan sepak bola Indonesia," kata Erick Thohir."Yang menarik, prosesnya ini juga sangat transparan. Yang kita lihat memang, bagaimana proses tender ini hampir diikuti 20 brand. Ini pertama kali karena memang kita dorong PSSI bukan hanya untuk meningkatkan value PSSI dan sponsor, tetapi juga transparansi. Dan nilainya ini Rp16,5 miliar, di mana ada cash Rp5 miliar. Dan yang paling terbaru ada istilahnya royalti. Ini belum pernah selama ini," tambah Erick.CEO Erigo, Muhammad Sadad, berterima kasih kepada PSSI dan Erick Thohir yang telah mempercayai Erspo. Jadi, secara resmi, Erigo hari ini memperkenalkan brand baru bernama Erspo sebagai bentuk keseriusan di industri sportswear."Proses ini sebenarnya, seperti dibagikan Pak Erick, tidak sebentar. Kami ada proeses bidding, kami tunjukkan kita ke depan, visi kami ke depan. Kami secara pribadi juga sudah menarik beberapa orang di industri. Jadi proyek Erspo ini kami tarik beberapa orang di bidangnya. Kami juga tarik satu mantan pemain timnas U-23, ada desainer juga. Ini proyek benar-benar kolaborasi karena kami ingin mengajak orang-orang dari industri bahwa Garuda memanggil," tutup Sadad.