Suporter Datang ke Markas Lawan, Komdis PSSI Denda 4 Klub Liga 1

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

: Komite Disiplin PSSI menetapkan denda untuk empat klub Liga 1. Keempat klub tersebut didenda akibat ada suporternya yang datang ke laga tandang.PSIS Semarang, PSS Sleman, Persita Tangerang, dan Persija Jakarta mendapat denda masing-masing Rp 25 juta. PSS yang menjadi tuan rumah mendapat denda setelah gagal mengantisipasi kehadiran suporter PSIS, begitu juga dengan Persita yang menjamu Persija.Berikut hasil sidang Komdis PSSI 28 Juli 2023:1. Klub PSIS Semarang- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: PSS Sleman vs PSIS Semarang- Tanggal Kejadian: 21 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: adanya suporter PSIS Semarang sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan. Setelah didengar keterangan dari Panitia Pelaksana Pertandingan PSS Sleman, Pengawas Pertandingan dan diperkuat dengan bukti bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin.- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.0002. Panitia Pelaksana Pertandingan PSS Sleman- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: PSS Sleman vs PSIS Semarang- Tanggal Kejadian: 21 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: gagal mengantisipasi kehadiran suporter PSIS Semarang sebagai suporter klub tamu di stadion. Setelah didengar keterangan dari Panitia Pelaksana Pertandingan PSS Sleman, Pengawas Pertandingan dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin.- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.0003. Panitia Pelaksana Pertandingan Persita Tangerang- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Persita Tangerang vs Persija Jakarta- Tanggal Kejadian: 22 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persija Jakarta sebagai suporter klub tamu di stadion. Setelah didengar keterangan dari Panitia Pelaksana Pertandingan Persita Tangerang, Pengawas Pertandingan, Venue Manager, Ketua The Jakmania dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin.- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.0004. Klub Persija Jakarta- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Persita Tangerang vs Persija Jakarta- Tanggal Kejadian: 22 Juli 2023- Jenis Pelanggaran: adanya suporter Persija Jakarta sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan. Setelah didengar keterangan dari Panitia Pelaksana Pertandingan Persita Tangerang, Pengawas Pertandingan, Venue Manager, Ketua The Jakmania dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin.- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000