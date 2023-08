Buntut Ricuh Suporter, PSIS dan Persib Dihukum PSSI

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Komite Disiplin (Komdis) PSSI menghukum PSIS Semarang dan Persib Bandung atas sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2023/2024 pada 20 Agustus lalu. Salah satunya, karena ricuh suporter.Persib yang berstatus sebagai tim tamu di Stadion Jatidiri keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 dalam pertandingan tersebut. Namun, jalannya laga sempat diwarnai insiden ricuh antar suporter yang tidak menimbulkan korban jiwa.Sebagai hukumannya, PSSI kena sanksi untuk menutup sebagian tribune timur serta denda sebesar Rp25 juta akibat kericuhan tersebut. Kemudian, denda serupa juga dikenakan untuk Persib karena pendukung mereka kedapatan masuk ke stadion.Panitia pelaksana pertandingan PSIS juga tak luput kena denda karena dianggap gagal mengantisipasi kedatangan pendukung Persib. Hukuman itu diputuskan setelah Komdis PSSI menjalani sidang pada Rabu 23 Agustus.Selain PSIS dan Persib, pemain Persikabo 1973 juga kena larangan bermain dan denda karena melakukan tekel keras ketika menghadapi Borneo. Hukuman itu sedikit lebih ringan ketimbang yang diberikan untuk kiper PSIS Muhammad Adi Satryo. (ANT)Berikut hasil lengkap sidang Komdis PSSI, Rabu (23/8/2023):1. Sdr. Komarodin (Pemain Persikabo 1973)- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: Borneo FC Samarinda vs Persikabo 1973- Tanggal Kejadian: 13 Agustus 2023- Jenis Pelanggaran: melakukan tekel keras kepada pemain lawan- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp10.000.0002. Sdr. Muhammad Adi Satryo (Pemain PSIS Semarang)- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: PSIS Semarang vs Persib Bandung- Tanggal Kejadian: 20 Agustus 2023- Jenis Pelanggaran: melakukan pelanggaran serius menerjang pemain lawan dengan intensitas tinggi dan mendapatkan kartu merah langsung- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp10.000.0003. Klub PSIS Semarang- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: PSIS Semarang vs Persib Bandung- Tanggal Kejadian: 20 Agustus 2023- Jenis Pelanggaran: terjadi keributan antara suporter PSIS Semarang dan suporter Persib Bandung di Tribun Timur- Hukuman: sanksi penutupan sebagian stadion (seluruh Tribun Timur) sebanyak 1 pertandingan saat menjadi tuan rumah; sanksi denda Rp25.000.0004. Klub Persib Bandung- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: PSIS Semarang vs Persib Bandung- Tanggal Kejadian: 20 Agustus 2023- Jenis Pelanggaran: adanya suporter Persib Bandung sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000Klub Persib Bandung- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: PSIS Semarang vs Persib Bandung- Tanggal Kejadian: 20 Agustus 2023- Jenis Pelanggaran: terjadi keributan antara suporter Persib Bandung dengan suporter PSIS Semarang di Tribun Timur- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.0004. Panitia Pelaksana Pertandingan PSIS Semarang- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024- Pertandingan: PSIS Semarang vs Persib Bandung- Tanggal Kejadian: 20 Agustus 2023- Jenis Pelanggaran: gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persib Bandung sebagai suporter klub tamu di stadion- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000