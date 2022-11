8 Catatan Menarik Jelang Iran vs Amerika Serikat: Tim Melli di Atas Angin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Iran bakal menghadapi Amerika Serikat (AS) pada laga pamungkas Grup B Piala Dunia 2022 di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu 30 November pukul 02.00 dini hari WIB. Laga ini diyakini berlangsung panas karena sarat muatan politik dan kedua tim dituntut menang untuk ke fase gugur.Iran tiba di Qatar dengan status sebagai tim terbaik Asia berdasarkan ranking FIFA. Mereka juga bisa dibilang lebih diunggulkan karena pernah menaklukkan AS dan berada di posisi yang lebih baik pada klasemen sementara Grup B.Tim Melli--julukan Iran sedang bertengger di urutan dua klasemen Grup B dengan koleksi 3 poin atau hanya berjarak satu angka dengan Inggris yang berada di puncak dan berselisih satu angka dengan AS yang mengisi urutan ketiga. Sementara itu, Wales menempati urutan terbawah karena baru memiliki 3 poin.Situasi klasemen bisa saja menguntungkan Iran apabila Wales yang tampil pada waktu bersamaan malah bermain imbang dengan Inggris. Sebab jika begitu, Iran hanya butuh tambahan satu poin atau cukup menahan imbang AS untuk memastikan diri ke babak 16 besar.Tapi, skenario itu diyakini tidak akan mudah terjadi karena AS bakal berjuang sekuat tenaga demi meraih kemenangan dan memastikan diri ke babak 16 besar. Terlebih, ada gengsi tersendiri dari kedua negara yang sarat muatan politik.Berikut 8 catatan menarik jelang Iran vs AS seperti dilansir Antara:1. Sebelum ini, kedua negara sudah dua kali bertemu. Iran menang 2-1 dalam Piala Dunia 1998, sedangkan satunya lagi yang merupakan laga persahabatan pada 2000 berakhir imbang 1-1.2. Hasil 2-1 Iran atas AS saat itu juga menjadi kemenangan pertama Iran dalam Piala Dunia.3. Iran ditelan Inggris dengan skor 2-6 dalam pertandingan pertama, tetapi mampu bangkit pada pertandingan kedua dengan mengalahkan Wales 2-0.4. Sebaliknya, dua pertandingan pertama AS malah berakhir imbang, yakni 0-0 kala menghadapi Inggris dan 1-1 saat melawan Wales.5. Sekalipun sudah sering masuk putaran final Piala Dunia, Iran selalu gagal melewati fase grup.6. AS bertarung lagi dalam Piala Dunia setelah gagal memasuki putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia.7. Bek DeAndre Yedlin adalah satu-satunya pemain AS yang berpengalaman tampil dalam Piala Dunia.8. Dengan mempertaruhkan satu tempat di babak sistem gugur, akan ada tambahan signifikansi untuk pertandingan yang bermuatan politik.