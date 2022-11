Perdana Bertemu di Piala Dunia, Simak Head to Head Belanda vs Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Belanda juara grup A usai kalahkan Qatar

Head to head

(PAT)

Jakarta: Dua pertandingan di babak 16-besar Piala Dunia 2022 sudah ditentukan. Salah satunya, duel antara Belanda vs Amerika Serikat pada Sabtu, 3 Desember 2022, malam hari WIB.Belanda berstatus sebagai juara Grup A. Sedangkan Amerika Serikat menyandang predikat sebagai runner-up Grup B.Menurut Soccerway, laga Belanda vs AS akan digelar di Stadion Internasional Khalifa dan kick off pada pukul 22.00 WIB.Bagi kedua tim, ini menjadi pertemuan pertama di Piala Dunia. Sebelumnya, mereka hanya berjumpa di laga uji coba sebanyak lima kali.Jika ditelisik dari rapor pertemuan tersebut, Belanda pantas tersenyum lantaran mereka berkali-kali membuat AS tak berkutik. Tercatat, Oranje berhasil meraih empat kemenangan. Sedangkan AS hanya meraih satu kemenangan.Belanda menyegel status sebagai juara grup A usai membungkam Qatar pada laga pamungkas babak grup yang digelar Selasa, 29 November. Belanda menang dengan skor 2-0.Cody Gakpo dan Frenkie de Jong menjadi aktor kemenangan buat Belanda. Sebab, gol-gol Belanda dicetak kedua pemain tersebut.Hasil ini membuat Belanda finis di posisi pertama Grup A dengan mengoleksi tujuh poin. Mereka unggul satu poin dari Senegal yang finis di posisi kedua.Sementara itu, AS berhasil finis sebagai runner-up Grup B usai menaklukkan Iran dengan skor 1-0. Satu-satunya gol AS diciptakan Christian Pulisic.6/6/2015 Belanda 3-4 Amerika Serikat4/3/2010 Belanda 2-1 Amerika Serikat18/2/2004 Belanda 1-0 Amerika Serikat19/5/2002 Amerika Serikat 0-2 Belanda21/2/1998 Amerika Serikat 0-2 Belanda