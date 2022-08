Perjalanan Urawa Red Diamonds sebagai Tim Terbaik Asia Timur

(KAH)

Tim Meiji Yasuda J1 League, Urawa Red Diamonds, dipastikan menjadi tim terbaik Asia Timur untuk tahun 2022. Hasil ini didapat usai tim berjuluk Akai Akuma itu menjadi yang terbaik di bagan Wilayah Timur Liga Champions Asia 2022.Pada partai semifinal Liga Champions Asia atau final Wilayah Timur, Urawa Reds menang adu penalti melawan wakil Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motors. Tapi sebelum ke sana, Urawa Reds harus melewati berbagai rintangan untuk mengalahkan lawan-lawannya.Awal perjalanan tim asal Prefektur Saitama tersebut dimulai dari gelaran Piala Kaisar Jepang 2021. Masuk di ronde kedua, Urawa Reds berhasil menang secara beruntun lawan Kotaller Toyama (1-0), SC Sagamihara (1-0), Kyoto Sanga (1-0), Gamba Osaka (2-0), dan Cerezo Osaka (2-0) untuk bisa melangkah ke partai puncak.Di final, gol Ataru Esaka dan gol telat Tomoaki Makino membuat Urawa Reds menang 2-1 atas Oita Trinita dan merengkuh gelar Piala Kaisar kedelapan. Prestasi ini sekaligus membuat Urawa Reds mendapat satu tiket ke Liga Champions Asia bersama tiga wakil J.League lainnya, yakni Kawasaki Frontale, Yokohama F. Marinos, dan Vissel Kobe. Sebagai juara Piala Kaisar, Urawa Reds juga berhak langsung lolos ke fase grup Liga Champions Asia musim ini.Pada babak grup, Urawa Reds tergabung di grup F bersama Daegu FC (Korea Selatan), Lion City Sailors (Singapura), dan Shandong Taishan (Cina). Karena pandemi, enam laga fase grup itu bergelar di satu tempat saja, yaitu di Buriram, Thailand pada 15-30 April lalu.Berikut ini adalah hasil Urawa Reds sepanjang fase grup:• 4-1 vs Lion City Sailors (Singapura)• 5-0 vs Shandong Taishan (Cina)• 0-1 vs Daegu FC (Korea Selatan)• 0-0 vs Daegu FC (Korea Selatan)• 6-0 vs Lion City Sailors (Singapura)• 5-0 vs Shandong Taishan (Cina)Kekalahan dan hasil imbang dalam dua laga melawan Daegu FC, membuat Urawa Reds mengumpulkan poin 13, sama dengan Daegu.Urawa Reds harus rela hanya jadi runner-up grup F karena kalah head-to-head dengan tim asal Korea Selatan tersebut. Meski demikian, mereka tetap melaju ke fase gugur sebagai satu dari tiga runner-up terbaik Wilayah Timur.Babak gugur untuk Wilayah Timur hanya berlangsung di satu tempat, yaitu di Jepang pada 18-25 Agustus 2022. Pada babak 16 besar, hasil undian mempertemukan Urawa Reds dengan wakil dari Malaysia, Johor Darul Ta'zim dan mereka berhasil menang mudah dengan skor 5-0.Di babak delapan besar, Urawa Reds kembali bertemu wakil Asia Tenggara, BG Pathum United asal Thailand, yang mereka kalahkan dengan skor telak juga, 4-0. Hasil tersebut membawa Urawa Reds lolos ke final Wilayah Timur Liga Champions Asia 2022 untuk menghadapi wakil Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motors.Dalam pertandingan yang digelar di Saitama Stadium 2002, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam waktu normal lewat gol Yusuke Matsuo dan gol penalti Paik Seung-ho. Pada babak tambahan, kedua tim juga sama-sama mencetak satu gol, melalui Han Kyo-won, dan gol dramatis Urawa Reds pada menit ke-120 lewat sepakan Kasper Junker. Laga akhirnya dilanjutkan dengan adu penalti.Jens Karlsson gagal mengeksekusi penalti untuk Urawa Reds, sedangkan tiga pemain lain yang jadi algojo sukses melaksanakan tugasnya, yakni Alexandre Scholz, Kasper Junker, dan Ataru Esaka. Urawa Reds menang adu penalti 3-1 dan resmi jadi tim terbaik di Asia Timur.Kini, mereka tinggal menunggu calon lawan di final, dengan Wilayah Barat baru akan melangsungkan babak gugur pada Februari tahun depan. Seperti biasa, laga final tersebut akan dihelat dengan sistem kandang dan tandang pada 19 dan 26 Februari 2023 mendatang, alias enam bulan dari sekarang.Sekadar informasi, Jepang adalah negara tersukses kedua di Liga Champions Asia dengan tujuh gelar, dan Urawa Reds yang paling sering juara dengan raihan dua gelar. Sebelumnya, Akai Akuma pernah menjuarai Liga Champions Asia pada edisi 2007 dan 2017.Pada 2007, Urawa Reds menang secara agregat 3-1 melawan wakil dari Iran, Sepahan, melalui gol-gol Robson Ponte, Yuichiro Nagai, dan Yuki Abe, dengan racikan tangan dingin pelatih asal Jerman, Holger Osieck.Sedangkan pada 2017, Urawa Reds menang agregat 2-1 atas wakil Arab Saudi, Al-Hilal, melalui dua gol Rafael Silva dan racikan pelatih Takafumi Hori.