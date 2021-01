Jadwal Pertandingan Sepak Bola Nanti Malam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Liga-liga top Eropa kembali bergulir malam ini. Liga Primer kembali menyelenggarakan pertandingan malam ini, sedangkan La Liga dan Bundesliga kembali bergulir usai libur tahun baru.Tottenham Hotspur bakal membuka tahun baru dengan menjamu Leeds United malam ini. Sedangkan rival sekota Spurs, Arsenal, bakal bertamu ke markas West Brom dini hari nanti.Getafe akan menghadapi Real Valladolid di kandang sendiri. Sedangkan Real Madrid bakal menjamu Celta Vigo di stadion Alfredo Di Stefano.Dari Jerman, Bayer Leverkusen bakal berusaha untuk terus menempel Bayern Muenchen dengan meraih poin penuh ketika bertamu ke kandang Eintracht Frankfurt. Sementara RB Leipzig bakal bertandang ke kandang Stuttgart.Jadwal lengkap pertandingan sepak bola malam ini:19.30 WIB Spurs vs Leeds (live Mola TV)22.00 WIB Palace vs Sheffield (live Mola TV)00.30 WIB Brighton vs Wolves (live NET TV & Mola TV)03.00 WIB West Brom vs Arsenal (live NET TV & Mola TV)20.00 WIB Villarreal vs Levante (live beIN Sports)22.15 WIB Betis vs Sevilla (live beIN Sports)00.30 WIB Getafe vs Valladolid (live beIN Sports)03.00 WIB Madrid vs Celta (live beIN Sports)21.30 WIB Bielefeld vs Gladbach (live Mola TV)21.30 WIB Koln vs Augsburg (live Mola TV)21.30 WIB Hoffenheim vs Freiburg (live Mola TV)21.30 WIB Bremen vs Union Berlin (live Mola TV)21.30 WIB Frankfurt vs Leverkusen (live Mola TV)00.30 WIB Hertha Berlin vs Schalke (live NET TV & Mola TV)02.30 WIB Stuttgart vs Leipzig (live Mola TV)(KAH)