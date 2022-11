Viral Meme Cristiano Ronaldo Jadi Petugas VAR di Laga Argentina vs Arab Saudi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cristiano Ronaldo at the var for Argentina game ???????? pic.twitter.com/KlgHUXsxCk — uptopmufc (@OmereonyeM) November 22, 2022

No wonder Argentina didn't win ????

Ronaldo was in the var room ???? pic.twitter.com/P9IXGVIiLC — Emmanuel miles ???? (@Emmanuelmiles50) November 22, 2022

Saudi Arabia fans mocking Lionel Messi and Argentina fans by doing Cristiano Ronaldo’s celebration outside the stadium today..



Shithousing as it’s finest… ???????? pic.twitter.com/TR7PbCPc40 — Football Away Days (@FBAwayDays) November 22, 2022

Jakarta: : Timnas Arab Saudi secara mengejutkan berhasil menumbangkan Argentina di laga pembuka Grup C Piala Dunia 2022. Tim berjuluk Elang Hijau itu menang 2-1 atas Argentina.Dalam laga tersebut, Argentina sempat dirugikan saat gol Lautaro Martinez dianulir wasit karena dianggap offside berdasarkan analisis video assistant referee (VAR).Menyusul kekalahan menyakitkan Argentina di laga pembuka, kini viral di media sosial meme Cristiano Ronaldo yang menjadi petugas VAR pertandingan tersebut.Unggahan netizen bola seputar meme Ronaldo jadi petugas VAR tentunya hanya sebagai hiburan. Pasalnya rivalitas Ronaldo dengan bintang asal Argentina, Lionel Messi selalu menarik untuk dibahas.Tak hanya itu, keberhasilan Arab Saudi mengalahkan Argentina disambut suka cita oleh para suporter yang hadir di stadion.Puluhan suporter Arab Saudi merayakannya dengan melakukan selebrasi 'Siu' ala Cristiano Ronaldo. Aksi para suporter Arab Saudi dianggap seperti mengolok-olok Lionel Messi.