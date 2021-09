Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: MU Jamu Newcastle dan Napoli Hadapi Juventus

(KAH)

Rentetan pertandingan sepak bola liga-liga top Eropa akan tersaji pada malam hingga dini hari nanti (11-12 September). Lanjutan Liga Primer Inggris paling banyak dimainkan karena mempersembahkan delapan pertandingan.Dari sekian banyak laga tersebut, terdapat pertemuan Manchester United dengan Newcastle United yang menjadi sorotan. Pasalnya, Setan Merah selaku tuan rumah berpotensi menurunkan megabintang Cristiano Ronaldo yang baru diboyong lagi dari Juventus.Seperti diketahui, MU merupakan klub pertama Ronaldo di liga top Eropa. Tapi setelah itu, dia hengkang selama 12 tahun untuk membela Real Madrid dan Juventus. Pada periode pertama membela Setan Merah (2003-2009), Ronaldo mampu mencetak 196 gol dari 84 laga.Semenjak diboyong dari Juventus pada bursa transfer musim panas tahun ini, MU belum bisa menurunkan Ronaldo karena sedang mempersiapkan diri membela Portugal di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022. Kini, Ronaldo bisa saja diturunkan MU karena sudah pulang lebih awal saat jeda internasional.Laga selanjutnya yang cukup menyorot perhatian adalah pertemuan Napoli dengan Juventus. Keduanya sama-sama tim papan atas di Serie A Italia dan diperkuat sejumlah pemain bintang yang kerap membuat decak kagum.Meski begitu, Napoli tampak lebih diunggulkan karena selalu menang dalam dua laga terakhirnya dan sedang menempati urutan lima klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Di sisi lain, Juventus malah belum pernah menang dalam dua laga pertamanya selepas ditinggal megabintang Cristiano Ronaldo.Masih banyak pertandingan liga-liga top Eropa lainnya yang bakal tersaji pada malam hingga dini hari nanti (11-12 September WIB). Berikut jadwal lengkapnya:18.30 WIB: Crystal Palace vs Tottenham Hotspur21.00 WIB: Arsenal vs Norwich City21.00 WIB: Brentford vs Brighton & Hove Albion21.00 WIB: Leicester City vs Manchester City21.00 WIB: Manchester United vs Newcastle United21.00 WIB: Southampton vs West Ham United21.00 WIB: Watford vs Wolverhampton Wanderers23.30 WIB: Chelsea vs Aston Villa22.00 WIB: PSG vs Clermont02.00 WIB: Monaco vs Marseille20.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund20.30 WIB: Union Berlin vs Augsburg20.30 WIB: Freiburg vs FC Cologne20.30 WIB: Hoffenheim vs Mainz20.30 WIB: Greuther Fuerth vs Wolfsburg23.30 WIB: RB Leipzig vs Bayern Muenchen20.00 WIB: Empoli vs Venezia23.00 WIB: Napoli vs Juventus01.45 WIB: Atalanta vs Fiorentina23.30 WIB: Levante vs Rayo Vallecano02.00 WIB: Athletic Bilbao vs Mallorca