Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Piala Dunia Malam Ini: Brasil vs Kamerun, Korea Selatan vs Portugal

(PAT)

Jakarta: Delapan tim tersisa akan memainkan pertandingan (matchday) terakhir di babak penyisihan Grup G dan Grup H Piala Dunia 2022 , Jumat, 2 Desember 2022 malam hari hingga Sabtu, 1 Desember 2022, dini hari WIB. Enam dari delapan tim tersebut masih harus berjuang untuk meraih tiket ke babak 16-besar di laga terakhir ini.Keenam tim yang masih harus memperebutkan tiket 16-besar itu, yakni Swiss, Kamerun , Serbia, Ghana, Korea Selatan, dan Uruguay . Sedangkan dua tim lainnya, yakni Brasil dan Portugal sudah dipastikan lolos terlebih dulu usai meraih kemenangan pada matchday kedua.Swiss dijadwalkan menghadapi Serbia Stadion 974 dan kick off pada pukul 02.00 WIB. Laga ini diprediksi berjalan seru karena kedua tim berambisi besar untuk meraih kemenangan sekaligus meraih tiket ke babak 16-besar.Misi kemenangan juga diusung pesaing Swiss dan Serbia di Grup G, yakni Kamerun. Mereka wajib meraih kemenangan saat menghadapi Brasil nanti andai ingin lolos ke babak 16-besar.Bahkan, kemenangan saja tidak cukup. Mereka juga wajib menang dengan skor besar dan bergantung pada hasil pertandingan Serbia kontra Swiss.Laga tak kalah menarik juga akan tersaji di Grup H. Salah satunya duel antara Ghana vs Uruguay. Mereka juga sama-sama wajib meraih tiga poin untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya.Tiga angka juga wajib diraih Korea Selatan ketika menghadapi Portugal andai ingin lolos. Bahkan, mereka juga harus menang dengan mencetak banyak gol sambil berharap pada hasil pertandingan Ghana vs Uruguay.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming Piala Dunia 2022 pada 2-3 Desember 2022:Jumat, 2 Desember 202222:00: Ghana vs Uruguay22:00: Korea Selatan vs Portugal (live SCTV)Sabtu, 3 Desember 202202:00: Kamerun vs Brasil (live SCTV & Moji)02:00: Serbia vs SwissKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Piala Dunia 2022.