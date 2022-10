Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal Timnas Argentina dan Prancis di Piala Dunia 2022

Jadwal pertandingan Timnas Argentina dan Prancis di Piala Dunia 2022 akan dibahas pada artikel ini. Argentina dan Prancis merupakan dua dari beberapa tim yang disebut-sebut berpeluang merebut trofi juara di Qatar nanti.Kita mulai dari Argentina. Tim berjuluk La Abiceleste diprediksi jadi kandidat kuat juara pada Piala Dunia 2022 berdasarkan performa apik yang mereka tampilkan.Ya, Argentina datang ke Qatar dengan membawa rekor tak terkalahkan dalam 35 pertandingan terakhir. Rekor ini terpaut dua kemenangan dari Timnas Italia yang memegang rekor tidak terkalahkan terpanjang dalam sejarah, yakni 37 laga. Lionel Messi sebagai tokoh sentral di Argentina sangat berambisi membawa negaranya juara di Piala Dunia 2022 Qatar yang akan digelar mulai 20 November hingga 18 Desember. Trofi Piala Dunia bakal membuat Messi setara dengan pendahulunya, Diego Armando Maradona. Lebih dari itu, menjadi juara akan menyempurnakan karier Messi yang mengatakan bahwa Piala Dunia 2022 adalah Piala Dunia terakhirnya.Perjuangan Argentina untuk merebut kembali trofi Piala Dunia yang terakhir kali mereka raih pada 1986 dimulai dari Grup C di mana mereka akan berhadapan dengan Meksiko, Polandia dan Arab Saudi. Melihat komposisinya, Argentina diyakini bisa melenggang ke babak 16 besar dengan status juara grup.Ya, lolos dengan status juara grup dibutuhkan Argentina agar potensi menghadapi lawan berat di babak 16 besar bisa dihindari. Seperti diketahui, dalam bagan yang sudah dirilis FIFA, tim-tim yang lolos dari Grup C akan berhadapan dengan tim-tim dari Grup D. Nah, andai Argentina lolos sebagai juara grup, maka, kemungkinan besar mereka terhindar dari juara bertahan, Prancis.Prediksi tim yang lolos dari Grup C: Argentina (juara grup), Polandia (runner-up)Prancis tergabung di Grup D bersama dengan Denmark, Australia dan Tunisia. Skuat Les Blues difavoritkan keluar sebagai juara grup karena memiliki materi pemain yang lebih baik dibanding lawan-lawannya.Akan tetapi, pelatih Didier Deschamps tak lantas bisa menganggap remeh persaingan di grup ini. Terlebih, penampilan Kylian Mbappe dkk pada beberapa pertandingan terakhir juga cukup mengkhawatirkan. Prancis hanya menang satu kali (3 kalah) dalam enam pertandingan terakhirnya. Dan yang mencemaskan, pada laga terakhirnya (26/9) lalu, pasukan Ayam Jantan ditaklukkan Denmark 0-2 yang notabene akan jadi rival mereka di Grup D.Berkaca dari hasil ini, Prancis harus tampil habis-habisan sejak babak penyisihan grup, terutama ketika berhadapan dengan Denmark. Jika gagal mengalahkan Denmark, ada potensi Prancis akan berhadapan dengan Argentina di babak 16 besar. Atau bisa juga “kutukan” juara bertahan dialami Prancis, seperti yang dirasakan Timnas Jerman pada Piala Dunia 2018 –gagal lolos dari fase grup meski menyandang predikat juara bertahan.Prediksi tim yang lolos dari Grup D: Prancis (juara grup), Denmark (runner-up)Jadwal Pertandingan Argentina di Grup C22 November 2022: Argentina vs Arab Saudi (Pukul 17:00 WIB)27 November 2022: Argentina vs Meksiko (Pukul 02:00 WIB)30 November 2022: Polandia vs Argentina (Pukul 02:00 WIB)Jadwal Pertandingan Prancis di Grup D23 November 2022: Prancis vs Australia (Pukul 02:00 WIB)26 November 2022: Prancis vs Denmark (Pukul 23:00 WIB)30 November 2022: Tunisia vs Prancis (Pukul 2x2:00 WIB)