Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Fiorentina vs Inter, Getafe vs Atletico

(PAT)

Jakarta: Kompetisi sepak bola di Benua Eropa kembali menggelar pertandingan pada Rabu, 22 September 2021 dini hari WIB. Ada dua laga seru yang akan tersaji.Pertama adalah duel antara Fiorentina kontra Inter Milan pada lanjutan Liga Serie-A Italia 2021--2022. Menurut rencana, laga ini akan kick off pada pukul 01.45 WIB.Sebuah laga yang penting bagi Inter. Mengingat, mereka butuh meraih kemenangan guna merebut puncak klasemen dari Napoli. Saat ini, kedua tim hanya terpaut dua poin.Laga menarik lainnya akan tersaji di Liga Spanyol yang akan mempertemukan dua tim ibukota, yakni Getafe kontra Atletico Madrid. Atletico wajib menang pada laga ini andai mereka ingin merebut puncak klasemen dari Real Madrid.Saat ini, Madrid dan Atletico memang sedang bersaing ketat dalam perebutan puncak klasemen. Kedua tim hanya terpaut dua poin.Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepak bola pada Rabu 22 September dini hari WIB:23:30: Bologna vs Genoa01:45: Atalanta vs Sassuolo (live RCTI+)01:45: Fiorentina vs Inter Milan (live RCTI)00:30: Getafe vs Atletico Madrid03:00: Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano03:00: Levante vs Celta Vigo01:45: Queens Park Rangers vs Everton01:45: Preston North End vs Cheltenham Town01:45: Fulham vs Leeds United01:45: Brentford vs Oldham Athletic01:45: Watford vs Stoke City01:45: Wigan Athletic vs Sunderland01:45: Norwich City vs Liverpool01:45: Burnley vs Rochdale01:45: Sheffield United vs Southampton01:45: Manchester City vs Wycombe Wanderers