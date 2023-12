Daftar Juara Piala Dunia U-17: Prancis Sekali, Jerman Belum Pernah

Advertisement

Pertandingan Final Piala Dunia U-17 2023 antara Jerman dengan Prancis bakal berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu 2 Desember pukul 19.00 WIB mendatang. Jelang laga tersebut, kedua tim diketahui punya riwayat berbeda dalam turnamen.Prancis tampak lebih diunggulkan jelang lagaitu karena pernah sekali menjuarai Piala Dunia U-17 pada 2021 silam. Sementara itu, pencapaian terbaik Jerman di ajang dua tahunan ini hanya menjadi runner-up, dan itu pun ketika masih bernama Jerman Barat pada edisi perdana 1985.Uniknya, langganan juara Piala Dunia U-17 malah bukan berasal dari Eropa yang biasanya menjadi kiblat sepak bola. Prestasi gemilang itu dimiliki tim Afrika, Nigeria, yang absen pada edisi tahun ini. Tercatat, Nigeria pernah menjuara Piala Dunia U-17 sebanyak lima kali.Brasil nyaris menyamai rekor Nigeria saat mengarungi Piala Dunia U-17 di Indonesia karena sudah empat kali menjuarainya, termasuk pada penyelenggaraan sebelumnya. Namun, asa itu sirna setelah disingkirkan Argentina dengan skor telak 0-3 pada perempat final.Sejak pertama kali bergulir pada 1985 silam, belum pernah ada negara selain Nigeria dan Brasil yang mampu mengoleksi tiga atau lebih gelar Piala Dunia U-17. Berikut daftar juara Piala Dunia U-17 dari masa ke masa:Juara Dunia: NigeriaRunner up: Jerman BaratJuara Dunia: Uni SovietRunner up: NigeriaJuara Dunia: Arab SaudiRunner up: SkotlandiaJuara Dunia: GhanaRunner up: SpanyolJuara Dunia: NigeriaRunner up: GhanaJuara Dunia: GhanaRunner up: BrasilJuara Dunia: BrasilRunner up: GhanaJuara Dunia: BrasilRunner up: AustraliaJuara Dunia: PrancisRunner up: NigeriaJuara Dunia: BrasilRunner up: SpanyolJuara Dunia: MeksikoRunner up: BrasilJuara Dunia: NigeriaRunner up: SpanyolJuara Dunia: SwissRunner up: NigeriaJuara Dunia: MeksikoRunner up: UruguayJuara Dunia: NigeriaRunner up: MeksikoJuara Dunia: NigeriaRunner up: MaliJuara Dunia: InggrisRunner up: SpanyolJuara Dunia: BrasilRunner up: Meksiko