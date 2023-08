Jika Pindah ke Arab Saudi, Gaji Neymar Tidak akan Lebih Besar dari Benzema dan Ronaldo

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Harga transfer fantastis and gaji yang tinggi menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan beberapa klub elit Saudi Pro League terhadap para pemain bintang di kompetisi top Eropa. Terkini, salah satu klub Arab Saudi, Al-Hilal, sedang berusaha menggaet Neymar dari Paris Saint-Germain (PSG).Masa lalu Neymar bisa dibilang kurang beruntung karena harus hidup di garis kemiskinan. Bahkan, ia harus berbagi kasur dengan keluarganya, termasuk orang tua dan saudara perempuannya.Ayah Neymar menyebut bahwa keluarganya tinggal di "lingkungan dengan kualitas sosial rendah" dan putranya besar di "tempat pembuangan sampah". Tapi setelah Neymar menandatangani kontrak profesional pertama kali, keluarganya langsung pindah dari Praia Grande--salah satu kota di negara bagian Sao Paulo, Brasil.Sejak berusia 16 tahun, Neymar telah menjadi tulang punggung keluarga. Uang pun mulai mengalir deras dalam beberapa tahun berikutnya karena penyerang timnas Brasil itu menjadi pemain termahal dunia.Tahun-tahun terbaiknya di lapangan mungkin sudah berlalu. Tapi, Neymar masih bisa mendapatkan kenaikan gaji setelah Al-Hilal mengajukan tawaran besar untuk penyerang Paris Saint-Germain itu. Berikut gambaran gaji Neymar jika bergabung dengan Al-Hilal seperti dilansir 90min.Neymar hampir tidak memiliki harga murah di PSG. Kontribusinya terhadap Les Parisiens membuat dia menghasilkan sekitar 48,6 juta poundsterling (sekitar Rp941,2 miliar) per tahun atau lebih dari 930 ribu poundsterling (sekitar Rp18 miliar) per minggu.Al-Hilal awalnya mengincar bintang PSG lain, Kylian Mbappe, pada bursa transfer musim panas ini. Mereka dikabarkan berani menggelontorkan mahar 259 juta poundsterling (sekitar Rp5 triliun) kepada PSG untuk Mbappe yang digaji 61,9 juta poundsterling (sekitar Rp1,1 triliun) di PSG.Namun, PSG yang senang dengan tawaran tersebut harus menerima pil pahit lantaran Mbappe yang tidak tertarik sama sekali untuk pindah ke Timur Tengah. Oleh karena itu, Al-Hilal mengubah arah untuk menggaet Neymar.Gaji Al-Hilal yang diusulkan kepada Neymar adalah 69,1 juta poundsterling (sekitar Rp1,3 triliun) per tahun. Namun, terdapat laporan yang mengatakan juga bahwa Al-Hilal siap menggaji Neymar 86,4 juta poundsterling (sekitar Rp1,6 triliun) per tahun.Setelah memenangkan penghargaan Ballon d’Or 2022, Karim Benzema meninggalkan Santiago Bernabeu dan pindah ke juara Saudi Pro League, Al-Ittihad. Di sana, ia dikabarkan mendapat gaji 172,77 juta poundsterling (sekitar Rp3,3 triliun) per tahun dengan kontrak berdurasi 36 bulan. Meski mendapat gaji super tinggi, striker timnas Prancis itu mengklaim agama adalah penyebab utama kepindahannya ke Arab Saudi."Ini tempat yang saya inginkan. Penting bagi saya untuk berada di negara muslim karena saya merasa orang-orang di sini sudah seperti saya," kata Benzema.Setelah secara terbuka memutus hubungan kerja dengan Manchester United jelang Piala Dunia 2022, Ronaldo langsung berminat tampil di Saudi Pro League berkat tawaran gaji sebesar 177,1 juta poundsterling (sekitar 3,4 triliun) per tahun dari Al-Nassr pada Januari lalu.Setelah itu, Ronaldo berhasil membuktikan diri memang pantas mendapat bayaran tinggi karena dia baru saja membantu Al-Nassr menjuarai turnamen Arab Club Champions Cup dengan menaklukkan Al-Hilal 2-1 pada fase final. Seperti diketahui, semua gol kemenangan Al-Nassr kala itu dicetak oleh Ronaldo.