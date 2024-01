Update Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia: Indonesia Posisi ke-4

Advertisement

Peluang Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Jakarta: Suriah dan Palestina memastikan diri melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui jalur peringkat 3 terbaik . Sementara itu Timnas Indonesia harus berjuang ekstra keras di laga pamungkas melawan Jepang.Suriah berhasil meraih kemenangan atas India dengan skor 1-0 pada laga penyisihan terakhir Grup B. Begitu juga Palestina mengalahkan Hongkong dengan skor 3-0 di laga terakhir Grup C.Hasil matchday terakhir di Grup B dan C itu membuat posisi tim Garuda di peringkat tiga terbaik melorot ke posisi ke-4. Di posisi ketiga ditempati oleh Bahrain yang sama mengoleksi tiga poin dengan Indonesia. Timnas Indonesia berada di bawah Bahrain karena menerima kartu kuning lebih banyak. Sehingga, disciplinary points Indonesia (-4) kalah dari Bahrain (-3).Sementara itu di posisi 5 dan 6 ditempati China dan Oman. Oman sendiri masih berpeluang untuk memperbaiki posisinya lantaran menyisakan satu laga kontra Kirgistan, Kamis 25 Januari 2024.Di Piala Asia, sebanyak empat tim peringkat tiga terbaik akan mendampingi juara dan runner up ke babak 16 besar.Berikut ini update klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023:1. Palestina 4 poin*2. Suriah 4 poin*3. Bahrain 3 poin4. Indonesia 3 poin5. China 2 poin6. Oman 1 poin*Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.Skuat Garuda, Rabu, 24 Januari 2024 malam ini akan menghadapi laga hidup mati melawan tim favorit juara, Jepang. Jika ingin lolos minimal Indonesia meraih hasil imbang untuk memastikan lolos ke babak 16 besar.Jika kalah dari Jepang, maka posisi Indonesia akan bergantung pada hasil laga di grup lainnya. Indonesia hanya bisa berharap laga Grup E antara Kirgistan vs Oman berakhir imbang.