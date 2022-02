Jadwal Pertandingan Sepak Bola Hari Ini: Derby Della Madonina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pecinta sepak bola Indonesia akan kembali disuguhkan tayangan sepak bola menarik mancanegara. Salah satu laga terbesar yang bisa disaksikan penikmat sepak bola Tanah Air adalah derby della Madonina.Derby kota Milan yang mempertemukan Inter Milan dan AC Milan itu akan tersaji pada Minggu, 6 Februari, dini hari nanti. Laga akan semakin panas karena kedua tim bersaing ketat di papan atas klasemen Serie A.Inter memimpin klasemen sementara dengan 53 angka dari 22 laga. Sedangkan Milan berada di posisi tiga dengan koleksi 49 poin dari 23 pertandingan.Laga akbar juga akan tersaji di Jerman ketika Bayern Muenchen meladeni RB Leipzig. Setelah sempat terseok-seok di bawah arahan Jesse Marsch, Leipzig mulai bangkit bersama Domenico Tedesco.Pertandingan menarik juga bisa disaksikan di Prancis ketika AS Monaco menjamu Lyon. Monaco yang berada di posisi delapan bisa melewati Lyon di posisi tujuh jika mampu menang.Jadwal lengkap sepak bola hari ini:20.00 WIB Elche vs Alaves22.15 WIB Mallorca vs Cadiz00.30 WIB Celta vs Rayo03.00 WIB Osasuna vs Sevilla21.00 WIB Roma vs Genoa00.00 WIB Inter vs Milan02.45 WIB Fiorentina vs Lazio21.30 WIB Augsburg vs Union Berlin2130 WIB Mainz vs Hoffenheim21.30 WIB Bielefeld vs Gladbach21.30 WIB Koln vs Freiburg21.30 WIB Stuttgart vs Frankfurt00.30 WIB Bayern vs Leipzig23.00 WIB St-Etienne vs Montpellier03.00 WIB Monaco vs Lyon