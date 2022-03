Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Liverpool vs West Ham dan Real Madrid vs Real Sociedad

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rangkaian laga lanjutan liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada sepanjang malam nanti (5-6 Maret WIB). Salah satunya terdapat pertemuan antara Liverpool kontra West Ham United yang diyakini bakal seru.Liverpool dan West Ham sama-sama sedang bersaing ketat di papan atas klasemen Liga Primer Inggris . The Reds sebagai tuan rumah sedang bertengger di urutan dua dengan koleksi 60 poin, sedangkan West Ham berada di posisi lima dengan kumpulan 45 poin.Kedua tim juga punya semangat tinggi untuk meraih tiga poin dalam pertemuan nanti. Sebab, The Reds hanya berjarak enam angka dengan Manchester City yang berada di puncak, sedangkan The Hammers bisa naik ke posisi empat untuk menggeser Manchester United jika keluar sebagai pemenang.Beralih ke La Liga Spanyol, terdapat pertemuan Real Madrid dengan Real Sociedad yang juga diprediksi bakal menarik. Pasalnya, Sociedad sebagai tim tamu sedang butuh tambahan tiga poin untuk menyalip Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Betis demi naik ke posisi tiga klasemen sementara.Di sisi lain, Madrid yang berstatus sebagai tuan rumah bakal tampil tanpa beban ketika menjamu Sociedad. Sebab, mereka masih berada di puncak klasemen dengan koleksi 60 poin atau berjarak lima angka dengan Sevilla yang menjadi rival terdekatnya.Selain dua pertandingan di atas, masih ada rangkaian laga menarik dari lanjutan Bundesliga, Ligue 1 dan Serie A. Berikut jadwal lengkap pertandingan liga-liga top Eropa nanti malam (5-6 WIB):19.30 WIB: Leicester City vs Leeds United22.00 WIB: Aston Villa vs Southampton22.00 WIB: Burnley vs Chelsea22.00 WIB: Newcastle United vs Brighton & Hove Albion22.00 WIB: Norwich City vs Brentford22.00 WIB: Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace00.30 WIB: Liverpool vs West Ham United23.00 WIB: Lens vs Brest03.00 WIB: Nice vs PSG21.30 WIB: Bayern Muenchen vs Bayer Leverkusen21.30 WIB: RB Leipzig vs Freiburg21.30 WIB: Wolfsburg vs Union Berlin21.30 WIB: Hertha Berlin vs Eintracht Frankfurt21.30 WIB: Bochum vs Greuther Fuerth00.30 WIB: Stuttgart vs Borussia M'gladbach21.00 WIB: Udinese vs Sampdoria00.00 WIB: Roma vs Atalanta02.45 WIB: Cagliari vs Lazio20.00 WIB: Osasuna vs Villarreal22.15 WIB: Espanyol vs Getafe00.30 WIB: Valencia vs Granada03.00 WIB: Real Madrid vs Real Sociedad