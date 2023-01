Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Fulham vs Chelsea, Roma vs Genoa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi papan atas di Benua Eropa masih akan menggelar pertandingan pada Jumat, 13 Januari 2023, dini hari WIB. Setidaknya ada dua laga yang layak untuk disimak. Sebab, kedua laga tersebut akan dimainkan tim-tim besar. Chelsea menjadi salah satu tim besar yang akan bertanding. The Blues dijadwalkan akan bertandang ke markas Fulham , Stadion Craven Cottage pada lanjutan Liga Primer Inggris 2022/2023, pukul 03.00 WIB.Ini akan menjadi laga penting buat Chelsea. The Blues wajib meraih tiga poin agar tak tertinggal semakin jauh dari posisi lima besar.Saat ini, Chelsea berada di posisi kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 25 poin. Mereka tertinggal delapan poin dari Tottenham Hotspur yang berada di posisi kelima.Selain Chelsea, tim unggulan lainnya yang akan bertanding, yakni AS Roma pada babak 16-besar Coppa Italia. Di babak ini, I Giallorossi bakal menghadapi Genoa di kandang, Stadion Olimpico.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming bola pada Jumat, 13 Januari 2023, dini hari WIB:03:00: Fulham vs ChelseaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.00:00: Fiorentina vs Sampdoria (live TVRI)03:00: AS Roma vs Genoa (live TVRI)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Coppa Italia.