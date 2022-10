Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Europa Malam Ini: PSV vs Arsenal, MU vs Sheriff

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola di Tanah Air kembali disuguhkan sejumlah pertandingan seru di Liga Europa pada Kamis, 27 Oktober 2022 malam hari hingga Jumat 28 Oktober 2022, dini hari WIB. Salah satunya duel pada laga kelima penyisihan Grup A antara PSV vs Arsenal Laga ini diprediksi berjalan seru karena kedua tim sedang bersaing ketat merebut juara Grup A. Sebab, jika berhasil menjadi juara grup, mereka dipastikan lolos ke babak 16-besar tanpa harus melewati babak playoff.Namun, situasi sedikit lebih menguntungkan Arsenal. Mengingat, mereka saat ini berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 12 poin dan unggul lima poin dari PSV.Dengan demikian, Arsenal hanya butuh meraih hasil imbang pada laga ini untuk bisa menjadi juara Grup A. Sedangkan PSV butuh meraih kemenangan pada laga ini demi menjaga peluang menjadi juara grup.Pertandingan seru juga akan tersaji di Grup E antara Manchester United kontra Sheriff Tiraspol. Ini menjadi laga krusial buat Red Devils. Sebab, mereka juga wajib menang agar kans lolos ke babak 16-besar tetap terjaga.Saat ini, United masih berada di posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi sembilan poin. Mereka tertinggal tiga poin dari Real Sociedad yang berada di puncak klasemen.Namun, bukan perkara mudah buat United meraih kemenangan. Pasalnya, Sheriff juga tampil ngotot untuk meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos finis di posisi kedua dan tampil di babak playoff.Laga krusial juga akan dihadapi tim raksasa Italia, AS Roma ketika bertandang ke markas HJK Helsinki pada lanjutan Grup C. I Giallorossi butuh tambahan tiga angka agar bisa lolos ke fase gugur.Jika kalah atau imbang, peluang Roma lolos akan pupus dan kemungkinan kembali tampil di kasta ketiga Eropa, yakni UEFA Conference League seperti musim lalu.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming Liga Europa pada 27-28 Oktober 2022:Kamis, 27 Oktober 202223:45: Zurich vs Bodo/Glimt23:45: PSV vs Arsenal (live SCTV)23:45: AEK Athens vs Dynamo Kiev23:45: Fenerbahce vs Stade Rennais23:45: Ludogorets vs Real Betis23:45: Malmo vs Union SG23:45: Union Berlin vs Braga23:45: Lazio vs MidtjyllandJumat, 28 Oktober 202202:00: HJK Helsinki vs AS Roma02:00: Manchester United vs Sheriff Tiraspol (live SCTV)02:00: Omonia vs Real Sociedad02:00: Sturm Graz vs Feyenoord02:00: Freiburg vs Olympiakos02:00: Nantes vs Qarabag02:00: Crvena Zvezda vs Trabzonspor02:00: Ferencvaros vs AS MonacoKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Europa.