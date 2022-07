Vietnam dan Thailand Kompak Kalah di Semifinal, Netizen: Sengaja Biar Nggak Kena Sanksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

PSSI terus tekan AFF investigasi praktik sepak bola gajah

(PRI)

Jakarta: Hasil mengejutkan tersaji di babak semifinal Piala AFF U-19. Dua tim unggulan Thailand dan Vietnam kompak menelan kekalahan.Vietnam dihajar Malaysia dengan 0-3, sedangkan Thailand tersingkir dari Laos usai kalah 0-2. Dengan demikian babak final mempertemukan Malaysia vs Laos. Sedangkan Vietnam dan Thailand kembali bertemu di perebutan juara ketiga.Hasil tersebut dinilai janggal bagi banyak kalangan, termasuk para fans timnas Indonesia. Tak sedikit netizen yang menilai kalau Vietnam dan Thailand sengaja kalah demi meredam amarah publik sepakbola Indonesia kepada AFF.Adapun hal yang paling ditakutkan AFF yaitu tekanan pencinta sepakbola tanah air yang menginginkan Indonesia keluar dari keanggotaan AFF.Jika Indonesia benar-benar keluar, tentu saja AFF akan mengalami kerugian besar karena Indonesia menjadi negara dengan kontribusi tertinggi dalam hal penjualan tiket, hak siar, hingga merchandise.Pasca tersingkirnya Vietnam dan Thailand, netizen Indonesia masih ramai membahas kejanggalan yang terjadi. Tak sedikit yang menganggap baik Vietnam dan Thailand memang sengaja mengalah."Vietnam kalah sama Malaysia dan Thailand kalah sama Laos. Bisa jadi faktor pertama kecapaian karena di grup A melakoni pertandingan lebih banyak. Kedua, sengaja kalah untuk meredam Indonesia agar tidak keluar dari AFF," tulis seorang netizen."Kayanya ini pengalihan isu. Sengaja kalah dari Laos sama Malaysia biar pertandingan kemrin nggak ditelusurin lagi. Betul apa betul? @thailand @vietnam," timpal netizen lain."Bukan karma sebenarnya, lebih ke takut kena hukuman afc bahkan fifa sih ini. Mereka sengaja mengalah, ya kita tahu kekuatan sepakbola Thailand sama Vietnam ini seperti apa kalau dibanding dgn Malaysia dan Laos ya jauh! Terus Usut Sepakbola Gajah," komentar salah satu akun."Andai Laos menang 5-1 lawan Malaysia (final) dan Vietnam vs Thailand (perebutan juara 3) berakhir 1-1. Tetap, Vietnam dan Thailand yang dianggap partai final. Itu karena aturan H2H (Head to Head)," sindir akun lainnya.Seperti diketahui PSSI telah meminta AFF melakukan investigasi pertandingan Thailand vs Vietnam di Piala AFF U-19 2022. Ia meminta AFF mengambil tindakan jika praktik sepak bola gajah benar terjadi.“Saya berhadap ada investigasi dari AFF, kalau menurut AFF fair, no problem. Tapi kalau menurut AFF tidak fair, sudah sewajarnya menurut asas sepakbola yang baik perlu ada pertimbangan kembali,” kata Manajer Timnas U-19, Endri Erawan.Pasalnya, ada dugaan kecurangan saat laga Vietnam VS Thailand yang berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Minggu, 10 Juli 2022. Di babak kedua, baik Vietnam maupun Thailand tidak berusaha melakukan serangan.“Dari babak kedua sudah keliatan dua tim itu tidak ingin mencetak gol,” sambung Endri.Laga Vietnam vs Thailand yang berakhir 1-1 menjadi penentu kegagalan Indonesia untuk lolos ke semifinal. Indonesia, Vietnam, dan Thailand memiliki poin yang sama dalam klasemen grup A di piala AFF U-19 2022. Meski unggul produktivitas gol, namun Indonesia gagal lolos karena AFF memberlakukan aturan head to head.