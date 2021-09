Deretan Stadion Piala Dunia 2002 yang Dipakai Tim J-League Musim Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Jepang memiliki 10 venue stadion yang sempat dipakai di ajang Piala Dunia 2002. Selepas ajang itu, beberapa stadion tersebut kini dipakai oleh tim J-League musim ini.Tercatat, hanya ada tiga stadion yang tidak digunakan selepas Piala Dunia 2002. Ketiga stadion itu yakni Stadion Shizuoka Stadium ECOPA (Shizuoka), Niigata Stadium, dan Miyagi Stadium.Sisanya, tujuh stadion peninggalan Piala Dunia 2002 laris-manis dipakai tim kasta teratas Liga Jepang. Mereka pun masih menggelar pertandingan di stadion tersebut musim ini.Berikut di antaranya:1. International Stadium Yokohama (Yokohama) - Yokohama F. MarinosStadion ini kini dikenal dengan nama Nissan Stadium karena sponsor. Berkapasitas lebih dari 72.000 penonton, stadion ini sempat jadi stadion dengan kapasitas terbesar selama 21 tahun sebelum kemudian dikalahkan Stadion Nasional pada 2019 lalu.Stadion ini adalah venue final Piala Dunia 2002 saat Brasil menang 2-0 atas Jerman dan jadi juara dunia, serta menggelar tiga laga lain dari babak grup (Jepang vs Rusia, Arab Saudi vs Republik Irlandia, Ekuador vs Kroasia).Selain Piala Dunia 2002, stadion ini juga digunakan untuk Piala Dunia Rugby 2019 serta sepak bola di Olimpiade Tokyo 2020.2. Saitama Stadium 2002 (Saitama) - Urawa Red DiamondsSeperti namanya, stadion ini juga salah satu venue penting di Piala Dunia 2002, termasuk laga perdana tuan rumah timnas Jepang. Jepang saat itu bermain imbang 2-2 lawan Belgia di grup H.Selain itu, stadion ini juga jadi tempat laga Inggris vs Swedia dan Kamerun vs Arab Saudi di babak grup. Laga semifinal saat Brasil menang 1-0 lawan Turki juga dihelat di sini.Berkapasitas 62.010 penonton, Saitama Stadium 2002 memang dibangun menyambut gelaran Piala Dunia 2002. Laga-laga Olimpiade Tokyo 2020 juga dihelat di sini.3. Nagai Stadium (Osaka) - Cerezo OsakaStadion ini kini dikenal dengan nama Yanmar Stadium Nagai dan sudah jadi kandang Cerezo Osaka sejak 1996.Berkapasitas 47.853 penonton, Ada dua laga babak grup Piala Dunia 2002 yang dihelat di sini, Nigeria vs Inggris dan Tunisia vs Jepang. Selain itu, laga perempat final Senegal vs Turki juga dilangsungkan di sini.Musim ini, Cerezo Osaka memutuskan tak akan lagi menggunakan stadion ini dalam laga domestik karena masalah krisis keuangan, mereka memutuskan pindah ke Yodoko Sakura Stadium yang lebih kecil, terletak bersebelahan hanya berjarak 15 meter saja.4. Oita Stadium (Oita) - Oita TrinitaStadion ini kini dikenal dengan nama Showa Denko Dome Oita dan memiliki kapasitas 31.997 penonton.Ada tiga laga Piala Dunia 2002 yang dihelat di sini, dua laga babak grup (Tunisia vs Belgia dan Meksiko vs Italia), serta satu laga babak 16 besar, Swedia vs Senegal.Selain Piala Dunia 2002, gelaran Piala Dunia Rugby 2019 juga sempat dihelat di sini.Dibuka pada 2001, Oita Trinita kemudian menggunakan stadion ini sejak saat itu sampai sekarang.5. Kashima Stadium (Kashima) - Kashima AntlersStadion yang kini dikenal dengan nama Kashima Soccer Stadium ini memiliki kapasitas 38.669 penonton.Sebelum dipugar untuk Piala Dunia 2002, stadion ini dibuka pada 1993 dan Kashima Antlers langsung menggunakannya sebagai kandang sejak saat itu.Pada gelaran Piala Dunia 2002, tiga laga babak grup digelar di sini, Argentina vs Nigeria, Jerman vs Republik Irlandia, dan Italia vs Kroasia. Selain itu, beberapa laga pagelaran Olimpiade Tokyo 2020 juga dihelat di sini.6. Kobe Wing Stadium (Kobe) - Vissel KobeStadion ini dipugar besar-besaran jelang Piala Dunia 2002. Kini mereka memiliki kapasitas 29.332 penonton dan dikenal dengan nama Noevir Stadium Kobe.Dua laga babak grup Piala Dunia 2002 dihelat di sini (Rusia vs Tunisia dan Swedia vs Nigeria) serta satu babak 16 besar, Brasil vs Belgia. Piala Dunia Rugby 2019 juga sempat dihelat di stadion ini.7. Sapporo Dome (Sapporo) - Hokkaido Consadole SapporoStadion yang terletak paling Utara dalam list ini. Dibuka pada 2001 untuk gelaran Piala Dunia 2002, stadion ini kini berkapasitas 38.794 penonton. Sejak dibuka, stadion ini kemudian sudah jadi kandang Hokkaido Consadole Sapporo hingga sekarang.Ada tiga laga Piala Dunia 2002 yang dihelat di sini, tiga laga babak grup: Jerman vs Arab Saudi, Italia vs Ekuador, dan Argentina vs Inggris. Piala Dunia Rugby 2019 dan Olimpiade Tokyo 2020 juga menggelar laga mereka di sini.