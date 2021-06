[LIVE EURO 2020] Ini Link Nonton Live Streaming Belanda vs Austria dan Cara Berlangganan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beli yang Paket Nonton Euro Unlimited Rp 25.000/Season Konten yang bisa dinikmati yaitu : Mola Movies, Living, Kids Sport (Includes Euro) Perangkat bisa diakses di Web Browser (Desktop dan PC), Mobile phone app (Android dan iOS) Hanya 1 perangkat bersama Paket akan aktif dari 5 Juni hingga 20 Juli 2021

Jika melalui OVO Periksa kembali data pembayaran OVO Anda sebelum melanjutkan transaksi. Anda akan mendapatkan pembayaran yang akan di gunakan untuk membayar transaksi ini di berbagai channel pembayaran OVO.

Jakarta: Pertandingan kedua Grup C Euro 2020 akan mempertemukan Belanda melawan Austria. Duel maut ini akan berlangsung di Stadion Johan Crujjff Arena, Amsterdam, Belanda Jumat, 18 Juni 2021 pukul 02.00 dini hari.Kedua tim pada laga pembuka sama-sama berhasil meraih kemenangan. Belanda sukses menekuk Ukraina dengan skor 3-2.Sedangkan, Austria menang meyakinkan 3-1 atas Makedonia Utara. Kini Austria menjadi pemuncak klasemen setelah unggul agresivitas gol dari Belanda.Pada laga nanti De Oranje menargetkan kemenangan demi memuluskan jalan lolos ke babak 16 besar. Pelatih Belanda Frank De Boer sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Austria.“Saat cuaca begitu panas, Anda tidak perlu menekan sepanjang waktu, tetapi temukan cara lain untuk menciptakan peluang,” kata De Boer.Begitu juga Austria, pelatih Franco Foda berniat menjaga tren positif. “Kami memenangkan pertandingan pertama yang penting; itu sebagai tujuan pertama kami dan kami mencapai itu. Sekarang kami perlu membangun itu," ujar Franco Foda dilansir dari laman UEFA, KamisSecara head to head di lima edisi terakhir Euro, Belanda memiliki catatan 100 persen kemenangan. Austria sendiri memang pernah mengalahkan Belanda dalam laga persahabatan pada 30 Mei 1990.Pertandingan Belanda vs Austria akan dimulai pada pukul 02.00 dini hari WIB dan bisa disaksikan secara live streaming di medcom.id/euromola. Prakiraan susunan pemain Belanda vs Austria. ): Stekelenburg; Timber, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, de Jong, Wijnaldum, van Aanholt; Depay, Weghorst: Frank De Boer: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Sabitzer, Ulmer; Arnautovic, Kalajdzic: Franco FodaCara Berlangganan dan Nonton Pertandingan EURO 2020 via HP di MOLA TV1. Download Aplikasi Mola TV di APP Store atau PlayStore2. Login/daftar akun Mola TV.3. Setelah melakukan Login pada halaman pertama pilih menu profil atau langsung pilih menu “Beli Akses“4. Pilih paket berlangganan dengan mudah dan sesuai keinginan.5. Klik ‘Beli Paket‘6. Centang telah setuju syarat dan ketentuan dan klik ‘Pilih Metode Pembayaran‘7. Pilih salah satu metode pembayaran melalui E-Wallet (OVO, Go-Pay dan ShopeePay), Bank Transfer, Virtual Account, Credit Card dan Over The Counter.Kode Pembayaran akan keluar setelah anda menekan tombol “Continue“.8. Klik ‘Bayar‘9. Selesai, kamu sudah mengaktifkan paket berlangganan Paket Nonton Euro 2020 Unlimited di HP.(ACF)