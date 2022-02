Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Spurs Tantang City

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Pecinta sepak bola Tanah Air akan kembali disuguhkan tayangan sepak bola berkualitas. Liga-liga top Eropa dan Liga 1 akan kembali bergulir.Liga Primer kembali bergulir malam ini. Tottenham Hotspur punya tugas berat untuk mencuri poin dari markas Manchester City.Sementara itu, Arsenal akan menjamu Brentford yang mengalahkan mereka pada pertemuan pertama musim ini. Kemudian, Norwich City akan berusaha mencuri angka di kandang Liverpool.Beralih ke Spanyol, di mana Atletico Madrid akan berusaha melupakan kekalahan dari tim juru kunci Levante dengan melawat ke markas Osasuna. Sedangkan Real Madrid akan berusaha mempertahankan puncak klasemen dengan menjamu Deportivo Alaves.Bergeser ke Italia, AC Milan akan menyambangi markas Salernitana. Sementara AS Roma bakal menjamu Hellas Verona.Sedangkan di Jerman akan tersaji duel sengit antara Koln dengan Eintracht Frankfurt. Sedangkan PSG akan berusaha mempertahankan takhta klasemen ketika mendatangi markas Nantes.Sementara di Indonesia akan tersaji laga tim papan bawah dengan papan atas ketika Persiraja Banda Aceh menghadapi Persebaya Surabaya. Kemudian PSM Makassar akan menghadapi Persita Tangerang dan Persija Jakarta bakal menghadapi Persik Kediri.Jadwal sepak bola malam ini:22.00 WIB Arsenal vs Brentford22.00 WIB Brighton vs Burnley22.00 WIB Liverpool vs Norwich22.00 WIB Southampton vs Everton22.00 WIB Aston Villa vs Watford22.00 WIB Crystal Palace vs Chelsea00.15 WIB Manchester City vs Spurs20.00 WIB Granada vs Villarreal22.15 WIB Osasuna vs Atletico00.30 WIB Cadiz vs Getafe03.00 WIB Real Madrid vs Alaves21.00 WIB Sampdoria vs Empoli00.00 WIB Roma vs Hellas02.45 WIB Salernitana vs Milan21.30 WIB Augsburg vs Freiburg21.30 WIB Wolfsburg vs Hoffenheim21.30 WIB Bielefeld vs Union Berlin21.30 WIB Stuttgart vs Bochum00.30 WIB Koln vs Frankfurt23.00 WIB Lens vs Lyon03.00 WIB Nantes vs PSG18.15 WIB Persiraja vs Persebaya20.15 WIB PSM vs Persita20.45 WIB Persija vs Persik