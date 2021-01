Jadwal Sepak Bola Nanti Malam: Juventus Hadapi Napoli di Piala Super Italia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sejumlah pertandingan sepak bola top Eropa siap tersaji pada malam hingga dini hari nanti (20-21 Januari WIB). Salah satunya, pertemuan Juventus dengan Napoli di Piala Super Italia.Juventus akan menghadapi Napoli dengan status sebagai juara Serie A musim lalu dan tim tersukses Piala Super Italia. Namun, I Partenopei tidak bisa di pandang sebelah mata karena tampil lebih apik di liga domestik musim ini.Napoli sedang bertengger di urutan tiga dengan koleksi 34 poin atau berjarak sembilan angka dengan pemuncak klasemen sementara AC. Di sisi lain, Juve baru turun ke posisi lima pada akhir pekan lalu karena kalah dari Inter Milan.Kendati demiekian, kedua tim cukup berimbang jika melihat catatan head to head dalam lima pertemuan terakhirnya. Sebab baik Juventus dan Napoli sama-sama pernah menang dua kali dan bermain imbang sekali.Selain Piala Super Italia, terdapat laga lanjutan dari Liga Primer Inggris, Bundesliga dan Copa del Rey yang tidak kalah menarik untuk disaksikan. Berikut jadwal lengkap pertandingan sepak bola top Eropa nanti malam:01.00 WIB: Manchester City vs Aston Villa03.15 WIB: Fulham vs Manchester United03.00 WIB: Marseille vs Lens00.30 WIB: Schalke vs Koeln02.30 WIB: Leipzig vs Union Berlin02.30 WIB: Freiburg vs Eintracht Frankfurt02.30 WIB: Augsburg vs Bayern Muenchen02.30 WIB: Arminia Bielefeld vs Stuttgart21.00 WIB: Udinese vs Atalanta03.00 WIB: Juventus vs Napoli01.00 WIB: Getafe vs Huesca03.00 WIB: Real Betis vs Celta Vigo03.30 WIB: Villarreal vs Granada(KAH)