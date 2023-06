Messi tak Dibawa MLS All Star untuk Hadapi Arsenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Sebanyak 26 pemain telah terpilih untuk memperkuat tim MLS All-Stars yang bakal menghadapi Arsenal pada laga persahabatan pramusim 2023/2024. Tapi sayangnya, Lionel Messi yang baru pindah ke Inter Miami malah tidak ada dalam daftar para pemain bintang Liga Amerika Serikat tersebut.Seperti dilansir football.london, laga MLS All Star vs Arsenal bakal berlangsung di markas DC United, Stadion Audi Field pada 19 Juli 2023 dan merupakan salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu pencinta sepak bola di AS. Terlebih, ada nama Wayne Rooney yang menjadi pelatih tim MLS All Star.Proses seleksi para pemain MLS All Star dilakukan dengan berbagai cara, yakni berdasarkan voting para fan (12 pemain), pilihan pelatih Rooney (12 pemain), serta pilihan Komisaris MLS Don Garber (2 pemain). Tercatat, ada 18 tim yang menyumbang satu pemainnya dan terdapat tujuh tim yang diwakili lebih dari satu pemain.Skuad lengkap MLS All Star diisi juga oleh beberapa nama terkenal di Liga Primer Inggris, salah satunya Christian Benteke yang merupakan mantan striker Liverpool, Aston Villa dan Crystal Palace. Dia dipilih oleh Rooney karena sempat mencetak 8 gol dan 3 assist untuk DC United.Namun uniknya, Lionel Messi yang punya tujuh trofi Ballon d'Or malah tidak termasuk dalam daftar pemain MLS All Star. Beredar kabar itu terjadi karena Messi terlambat menghadiri seleksi setelah diumumkan setuju pindah dari Paris Saint-Germain (PSG) ke Inter Miami.Sebagai pengganti Messi, terdapat Denis Bouanga dari LAFC yang memenangkan voting para fan dan punya riwayat mencetak 11 gol dan 2 assist pada musim lalu. Selain itu, lini serang MLS All Star diisi juga oleh Jesus Ferreira (FC Dallas), Giorgos Giakoumakis (Atalanta United) dan Kei Kamara (Chicago Fire).Berikut daftar lengkap pemain MLS All Star yang bakal menghadapi Arsenal:Djordje Petrovic - New England RevolutionTyler Miller - DC UnitedRoman Burki - St Louis CityWalker Zimmerman - Nashville SCJohn Tolkin - New York Red BullsTim Parker - St Louis CityMatt Miazga - FC CincinnatiRyan Hollingshead - LAFCJon Gallagher - Austin FCAlvaro Barreal - FC CincinnatiLucas Zelarayan - Columbus CrewRiqui Puig - LA GalaxyHany Mukhtar - Nashville SCAidan Morris - Columbus CrewJose Martinez - Philadelphia UnionHector Herrera - Houston DynamoMathieu Choiniere - CF MontrealThiago Almada - Atlanta UnitedLuciano Acosta - FC CincinnatiJordan Morris - Seattle SoundersKei Kamara - Chicago FireGiorgos Giakoumakis - Atlanta UnitedJesús Ferreira - FC DallasCristian Espinoza - San Jose EarthquakesDénis Bouanga - LAFCChristian Benteke - DC United