Viral! Garnacho Terciduk Pakai Jersey Al Nassr, Mau Pindah ke Arab?

Jakarta: Viral di media sosial, pemain muda Manchester United Alejandro Garnacho terciduk mengenakan jersey klub Arab Saudi, Al Nassr Meski demikian, fenomena ini tidak ada hubungannya dengan bursa transfer Garnacho ke Liga Arab Saudi.Dalam video yang beredar luas di media sosial tersebut, terlihat Garnacho sedang berlatih bersama saudaranya.Ia memakai jersey Al Nassr dengan nomor punggung 7 dikarenakan Garnacho sendiri memang merupakan penggemar sejati Cristiano Ronaldo.Fakta ini cukup unik, mengingat Garnacho merupakan pemain asal Argentina yang mayoritas merupakan penggemar Lionel Messi. Namun tidak bagi pemain berusia 19 tahun tersebut, ia lebih memilih CR7 ketimbang La Pulga.Bahkan dalam banyak kesempatan, ia berkali-kali menyebut kalau CR7 adalah idolanya sejak kecil.Video Garnacho yang berlatih mengenakan jersey Al Nassr juga mendapatkan beragam komentar pencinta sepak bola dunia."Every wonderkid’s idol is Ronaldo, this is Why garnacho’s destined for greatness (Idola setiap wonderkid adalah Ronaldo. Itulah kenapa Garnacho ditakdirkan untuk menjadi hebat)," tulis seorang netizen."Doesn't fits him (Jersey Al Nassr tidak cocok dengannya)," timpal yang lain."Ronaldo’s influence is simply too good (pengaruh Ronaldo sangat bagus)," komentar salah satu akun."I hope he earns that 7 at ManUtd. It's always exciting to watch him play (Saya harap dia mendapatkan nomor 7 itu di Man Utd. Selalu menyenangkan lihat dia main)," ujar akun lainnya.