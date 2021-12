Jadwal Pertandingan Sepak Bola Akhir Pekan Ini: Spurs Hadapi Liverpool

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Liga-liga top Eropa kembali bergulir pada akhir pekan ini. Meski sejumlah pertandingan ditunda akibat merebaknya kasus covid-19, bukan berarti penikmat sepak bola Tanah Air tak bisa menyaksikan suguhan menarik.Di Inggris, Arsenal bakal menyambangi markas Leeds United. Kemudian, Tottenham Hotspur akan menghadapi tugas berat ketika menjamu Liverpool.Beralih ke Spanyol di mana Barcelona akan berusaha meraih kemenangan ketika menjamu Elche. Sementara dua tim papan atas, Sevilla dan Atletico Madrid, akan berjibaku untuk terus menguntit Real Madrid.Bergeser ke Italia, AS Roma dihadapkan dengan tugas berat ketika bertamu ke kandang Atalanta. Sedangkan AC Milan dan Napoli akan berusaha meraih poin penuh demi menjaga persaingan dengan Inter Milan di puncak klasemen.Pindah ke Jerman, Borussia Dortmund akan melawat ke markas Hertha Berlin. Sedangkan Bayer Leverkusen akan menyambangi markas Freiburg.Jadwal lengkap pertandingan sepak bola pekan ini:20.00 WIB Rayo Vallecano vs Deportivo Alaves21.00 WIB Atalanta vs Roma21.30 WIB Bochum vs Union Berlin21.30 WIB Frankfurt vs Mainz21.30 WIB Hoffenheim vs Gladbach21.30 WIB Greuther Furth vs Augsburg21.30 WIB RB Leipzig vs Arminia Bielefeld22.00 WIB Aston Villa vs Burnley00.00 WIB Bologna vs Juventus00.30 WIB Leeds vs Arsenal00.30 WIB Barcelona vs Elche00.30 WIB Hertha Berlin vs Dortmund02.45 WIB Cagliari vs Udinese03.00 WIB Sevilla vs Atletico Madrid18.30 WIB Fiorentina vs Sassuolo20.00 WIB Granada vs Mallorca21.00 WIB Newcastle vs Manchester City21.00 WIB Wolves vs Chelsea21.00 WIB Spezia vs Empoli21.30 WIB Freiburg vs Leverkusen22.15 WIB Bilbao vs Betis23.30 WIB Spurs vs Liverpool23.30 WIB Koln vs Stuttgart00.00 WIB Torino vs Hellas00.00 WIB Sampdoria vs Venezia00.30 WIB Getafe vs Osasuna02.45 WIB Milan vs Napoli03.00 WIB Madrid vs Cadiz