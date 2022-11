Labil Nih, Pemain Ini Berniat Ganti Kewarganegaraan Jelang Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut jadwal pertandingan Belanda dan Maroko di Piala Dunia 2022:

: Piala Dunia merupakan turnamen paling prestisius dalam sepak bola. Tak heran, banyak pemain siap melakukan apapun agar bisa membela negaranya dan tampil di pentas Piala Dunia.Anwar El Ghazi adalah salah satunya. Gelandang PSV Eindhoven ini secara mengejutkan tengah berupaya untuk pindah kewarganegaraan hanya beberapa minggu jelang Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar, 20 November hingga 18 Desember 2022.Anwar El Ghazi adalah pemain Belanda keturunan Maroko. Ia telah dua kali membela Timnas Belanda pada pertandingan kualifikasi Euro pada 2015. Namun, sejak itu ia tidak pernah lagi mengenakan jersey Oranye Timnas Belanda Jelang Piala Dunia 2022, El Ghazi masih menyimpan harapan dirinya kembali dipanggil ke Timnas Belanda. Sayangnya, pelatih Belanda Louis van Gaal tidak memasukkan namanya dalam daftar 55 pemain di skuat sementara.Fakta inilah yang tampaknya membuat El Ghazi kecewa. Sebagai imbasnya, gelandang 27 tahun ini memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya. Melansir Sportbible, El Ghazi tengah berupaya mendapatkan status kewarganegaraan Maroko dan membela negara Afrika tersebut di Piala Dunia 2022. Timnas Maroko masih memiliki waktu dua minggu sebelum mereka harus menyetorkan skuat final mereka di Piala Dunia 2022. Dan dengan isu ganti kewarganegaraan yang tengah diperjuangkan El Ghazi, hal ini bisa menjadi masalah bagi pelatih Timnas Maroko, Walid Regragui dalam menentukan skuat finalnya.El Ghazi, yang bermain 100 kali untuk Ajax Amsterdam, kembali ke Eredivisie pada musim panas ini menuju PSV Eindhoven. Sejauh ini, El Ghazi telah bermain 11 laga di semua ajang dengan torehan lima gol dan dua assist.Sebelum dipanggil ke timnas senior Belanda pada 2015, El Ghazi sudah bermain untuk Timnas Belanda di level junior. Mantan penggawa Aston Villa dan Everton itu bahkan sempat masuk dalam skuat sementara Timnas Belanda jelang Euro 2020 tahun lalu. Sayangnya, pada akhirnya El Ghazi tidak masuk dalam skuat final pilihan pelatih Frank de Boer.Lantas, mengapa dulu El Ghazi memilih untuk membela Timnas Belanda, bukannya memilih Timnas Maroko di mana ia memiliki peluang lebih besar untuk dipanggil membela Timnas? Soal pilihan membela timnas, El Ghazi mengaku sempat meminta saran kepada seseorang."Saya telah memikirkannya sejak lama. Orang tua saya, keluarga saya, pelatih pribadi saya dan juga Cristiano Ronaldo telah menasihati saya. Dia (Ronaldo) bilang jika dia adalah saya, dia akan memilih Belanda. Dia bilang saya harus memutuskannya sendiri dan orang selalu punya pendapat," tutur El Ghazi.Pada Piala Dunia 2022, Timnas Belanda tergabung di Grup A bersama dengan Ekuador, Senegal dan tuan rumah Qatar. Sementara itu, Maroko berada di Grup F dan akan berhadapan dengan Kanada, Belgia dan finalis Piala Dunia 2018, Kroasia.Jadwal Belanda:21 November 2022: Senegal vs Belanda (23:00 WIB)25 November 2022: Belanda vs Ekuador (23:00 WIB)29 November 2022: Belanda vs Qatar (22:00 WIB)Jadwal Maroko:23 November 2022: Maroko vs Kroasia (Pukul 17:00 WIB)27 November 2022: Belgia vs Maroko (Pukul 20:00 WIB)1 Desember 2022: Kanada vs Maroko (Pukul: 22:00 WIB)