Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Malam Ini: MU vs Milan

: Babak 16-besar Liga Europa 2020--2021 akan dimulai pada Jumat 12 Maret dini hari WIB. Tak tanggung-tanggung, babak tersebut sudah menyajikan laga besar antara Manchester United kontra AC Milan.United dijadwalkan bermain di markas sendiri, Stadion Old Trafford saat menghadapi Milan pada leg pertama yang akan digelar dini hari nanti. Laga tersebut akan dimulai pada pukul 00.55 WIB.Ini merupakan pertemuan ketujuh antara kedua tim di kompetisi Eropa. Sebelumnya, mereka sudah berduel sebanyak enam kali.Namun, enam pertemuan tersebut terjadi di Liga Champions. Dari total pertemuan itu, MU dan Milan saling mengalahkan. Total, kedua tim sama-sama meraih tiga kemenangan.Selain laga antara MU vs Milan, masih banyak pertandingan menarik lainnya yang akan tersaji di leg pertama babak 16-besar Liga Europa pada Jumat 12 Maret dini hari nanti. Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingannya:Jumat 12 Maret00:55: Ajax Amsterdam vs BSC Young Boys Berne ( link live streaming 00:55: Dynamo Kiev vs Villarreal00:55: Manchester United vs AC Milan (live SCTV) ( link live streaming 00:55: Slavia Praha vs Rangers ( link live streaming 03:00: AS Roma vs Shakhtar Donetsk ( link live streaming 03:00: Olympiakos Piraeus vs Arsenal (live SCTV) ( link live streaming 03:00: Tottenham Hotspur vs Dinamo Zagreb ( link live streaming 03:00: Granada vs Molde(ASM)